DFB-ePokal: Wer setzte sich im Gigantenduell durch?

Beim Finaltag der Qualifier sind die letzten 20 Teams für die Hauptrunde des DFB-ePokal ermittelt worden. Im Fokus stand vor allem eine Partie: FOKUS CLAN gegen NEO - oder 'MoAuba' gegen 'DullenMIKE'.

Abseits der großen Fußballvereine waren die eSport-Organisationen FOKUS CLAN und Nomen Est Omen (NEO) sicherlich die Schwergewichte unter den verbleibenden Mannschaften des DFB-ePokal powered by ERGO. Umso spannender gestaltete sich die Ausgangslage, dass sie für den Finaltag der Qualifier gegeneinander gelost worden waren.

Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous auf der einen Seite, eNationalspieler Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen auf der anderen Seite - die deutsche FIFA-Prominenz im direkten Duell. Der Druck lag nach dem Auftaktmatch zwischen 'milkalove' und Lukas 'Sakul' Vonderheide, das der FOKUS-Mann mit 3:2 für sich entscheiden konnte, definitiv bei Neuhausen.

Weltmeister 'MoAuba' schlägt 'DullenMIKE'

Harkous allerdings demonstrierte, weshalb er immer noch zu den besten FIFA-Spielern Deutschlands zählt: Er schlug seinen Kontrahenten knapp mit 3:2 und machte eine dritte Partie zwischen 'xLennyyy' und 'Stylo' unnötig. Der FOKUS CLAN zieht damit in die Hauptrunde des DFB-ePokal ein, für NEO ist bereits Schluss.

Zum zweiten Aufeinandertreffen namhafter Mannschaften kam es zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern respektive Rote Teufel Esport. Die beiden Vereine waren schon im Finale des Club Qualifier aufeinandergetroffen, damals hatte die eSport-Abteilung der "Werkself" triumphiert.

Neuauflage des Club Qualifier-Finals

Diesmal konnte sich Rote Teufel Esport revanchieren: Dominik 'Boyaaaaaah09' Nünning setzte sich im ersten Spiel mit 4:3 gegen Marc 'Marc_ldw23' Landwehr durch.

Anschließend schlug Jonathan 'JonaMG' Mayer Garcia Paul 'B04_Paul' Degner mit 3:2. Somit musste Kaiserslauterns bekanntester Profi - der Ex-Schalker Michael 'Deos' Haan - überhaupt nicht mehr gegen Furkan 'FurkyPlayz' Kayacik antreten.

Der FC St. Pauli - Dritter Qualifikant des Club Qualifier - machte derweil den Hauptrundeneinzug gegen den FC Hennef perfekt. Nach der Auftaktpleite von Tom 'FCSP_Tom' Köst gegen Joshua 'Hallo255' Pohl (0:2), drehten Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj gegen Nils 'iNilsinho21' Wüstenberg (4:1) und Mustafa 'xMusti19' Cankal gegen René 'sneppdep' Müller (3:2) die Begegnung noch zugunsten der Hamburger.

Letzter Titelverteidiger weiter im Rennen

IQONIC um die FIFA-Talente Joe 'JH7' Hellmann und Berkay 'BerkayLion' Demirci ließ dem Hegersoft e.V. keine Chance, B360 Denzlingen mit dem letzten verbleibenden Titelverteidiger Yüksel 'Bomber_Yuksel' Diker konnte sich gegen direct2 E-Sports behaupten.

Mit dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt mussten dagegen zwei bekannte Regionalligisten die Segel streichen.

Fortgesetzt wird der DFB-ePokal am 31. März und am 1. April: Die 20 Sieger des Finaltags der Qualifier und die zwölf zum Abschluss der Hinrunde bestplatzierten Teams der VBL Club Championship ermitteln in zwei K.o.-Runden die acht Finalisten. Diese wiederum spielen am 2. und 3. April den neuen DFB-ePokalsieger aus.