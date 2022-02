DFB-ePokal: VBL-Teams steigen im Club Qualifier ein

Im Rahmen des Club Qualifier steigen am Samstag die ersten 14 VBL-Teams ins Titelrennen um den DFB-ePokal 2022 ein - nur drei Mannschaften kommen weiter.

Über die regionalen Qualifier für Nord, Süd, West und Ost sowie die Landesverbands-Trophies haben sich bereits 37 Teams für den Finaltag der Qualifier qualifiziert. Um drei weitere Mannschaften ergänzt wird dieses Feld am Samstagabend über den Club Qualifier, der sich aus der VBL Club Championship, der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga zusammensetzt.

Im Fokus stehen dabei natürlich die Klubs der VBL, 14 dieser Teams treten im Kampf ums Weiterkommen an: Aus der Division Nord-West sind es Bayer 04 Leverkusen, Hansa Rostock, der FC Schalke 04, der FC St. Pauli, der VfL Wolfsburg, der SC Paderborn und Holstein Kiel. Das Septett hatte die Plätze eins bis sechs in der Hinrunde verpasst.

Deutsche Meister und eNationalspieler

Aus der Süd-Ost-Staffel gehen wiederum der SV Darmstadt 98, der SV Sandhausen, Hertha BSC, die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, der 1. FSV Mainz 05 und der SSV Jahn Regensburg im Club Qualifier an den Start. Das Teilnehmerfeld ist folglich prominent besetzt, große Namen wie Cihan Yasarlar oder Mustafa 'xMusti19' Cankal werden zu sehen sein.

Die 3. Liga wird von einigen Traditionsvereinen vertreten, darunter etwa der 1. FC Kaiserslautern, der TSV 1860 München oder Eintracht Braunschweig. Der VfL Wolfsburg ist gleich doppelt mit von der Partie: Zusätzlich zur VBL-Auswahl tritt auch ein Mixed-Team mit den beiden Spielerinnen 'Kiara' und 'Eddah04' an.

Im K.o.-Format ins Spitzentrio

Lediglich drei Teams des Club Qualifier ziehen in den Finaltag der Qualifier am 5. und 6. März ein, im K.o.-Format werden die beiden Finalisten und der Sieger des Spiels um Platz drei ermittelt. Verfolgt werden kann die nächste DFB-ePokal-Runde am Samstag live ab 18 Uhr auf dem Twitch-Kanal von DFB eFootball.

Am Finaltag der Qualifier werden 20 Teams für die Hauptrunde gesucht, die zu den besten zwölf VBL-Mannschaften für die Hauptrunde hinzustoßen. Das Finale des DFB-ePokal 2022 wird zwischen den stärksten acht Teams der Hauptrunde ausgetragen, gekürt wird der Nachfolger des Premierensiegers Celtic Worms FC am 3. April.

