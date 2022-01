DFB-ePokal: Titelverteidiger in den Qualifiern gescheitert

Eine baugleiche Wiederholung des ePokal-Märchens von 2021 ist bereits ausgeschlossen: B360 eSports ist schon in den Qualifiern mit beiden Teams gescheitert.

In Vertretung für den Celtic Worms FC hatte B360 eSports im vergangenen Jahr eine der schönsten eSport-Geschichten geschrieben: Ein Team aus Spielern der zweiten nationalen Reihe setzte sich gegen sämtliche Favoriten im DFB-ePokal durch und sicherte sich den Premierentitel. Philipp 'Eisvogel' Schermer und Kai 'Hensoo' Hense empfahlen sich durch den Triumph sogar wieder für die deutsche eNationalmannschaft.

Denselben Erfolg wird B360 eSports 2022 nicht feiern. Der Titelverteidiger ist in der zweiten Saison des Wettbewerbs gleich mit zwei Teams angetreten, die jeweils bereits in den Qualifiern gescheitert sind. Im Süden vertrat B360 den SV Stuttgarter Kickers und unterlag in Runde drei gegen Rentner Esports (0:6) - mit Yüksel 'Bomber_Yuksel' Diker stand immerhin noch ein ePokal-Held aus 2021 im Aufgebot.

Auch NEO streicht schon die Segel

Im Westen repräsentierte B360 den FC Bocholt, namhaftester Profi in der Mannschaft war Ex-Schalker Michael 'Deos' Haan, der sich noch im November über die VBL Open für die VBL Playoffs qualifiziert hatte. Bocholt rückte bis ins Achtelfinale des Qualifiers vor, musste sich dort allerdings Alemannia Aachen eSports (3:6) geschlagen geben - die Mission Titelverteidigung war somit endgültig vom Tisch.

'Hensoo', 'Eisvogel' und 'Bomber_Yüksel' nehmen ihren Pokal entgegen. DFB/Lukas Schulze

B360 war allerdings nicht der einzige Mitfavorit, der noch vor dem Jahreswechsel die Segel streichen musste: Nomen Est Omen (NEO) konnte sich im Süden nicht behaupten, eine Sensationspleite gegen die SpVgg Wutöschingen (3:6) besiegelte das Aus. Mit dem letztjährigen Sieger 'Hensoo', Weltklasse-Spieler Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen oder Lennard 'xLennyyy' Peters zählte NEO zu den heißesten Titelanwärtern.

