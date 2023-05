DFB ePokal: RB Leipzig setzt sich im Spitzenspiel durch

Drei Begegnungen der 3. Hauptrunde des DFB ePokals standen noch aus. Darunter das Spitzenspiel zwischen FOKUS und RB Leipzig.

FOKUS traf auf RB Leipzig - hochkarätiger FIFA-eSport war garantiert. Den gab es auch, wenngleich es nicht zur Neuauflage des Grand Finals der Virtual Bundesliga kam. FOKUS setzte in der ersten Begegnung auf den Deutschen Einzelmeister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, RB Leipzig schickte Richard 'Gaucho' Hormes zum Auftakt.

Das Aufeinandertreffen war von Intensität geprägt, auf dem virtuellen Platz schenkten sich beide nichts. Neuhausen erzielte die Führung, Hormes glich kurz nach Wiederanpfiff aus - allerdings etwas glücklich. Seine scharfe Hereingabe aus spitzem Winkel wehrte der Schlussmann mit dem Fuß ab - direkt in die Beine eines Mitspielers. 'Gaucho' musste den Ball nur noch über die Torlinie schießen, was er tat.

Unentschieden ging es in die Verlängerung, in der keine weiteren Treffer fielen. Her musste die Entscheidung also vom Punkt. Das glücklichere Händchen hatte 'Gaucho', mit 4:2 setzte sich der Leipziger durch.

Eine Steilvorlage für Weltmeister Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin, der für das Weiterkommen Koray 'KKoray' Kücükgünar besiegen musste. Der ehemalige Bochumer versuchte das drohende Ausscheiden abzuwenden und spielte zu Beginn stark auf. Einziges Manko: Mit einer Führung konnte er seine Leistung nicht veredeln. Gültekin stattdessen zeigte sich kaltschnäuzig vor dem Tor. Bereits zur Halbzeit schien alles auf die Sachsen hinauszulaufen - 3:0 stand es nach 45 Ingame-Minuten.

Zwar stemmte sich 'KKoray' gegen die drohende Niederlage, konnte jedoch auch in der zweiten Hälfte keinen Erfolg verbuchen. Kurz vor Schluss setzte Gültekin noch einen drauf, umkurvte nach einem Konter den Torhüter und schoss den Ball ins Tor. Zwar versuchte ein Verteidiger noch das Spielgerät von der Linie zu kratzen, konnte den Treffer jedoch nicht verhindern.

Sandhausen weiter auf der Erfolgswelle

Weiter auf der Erfolgswelle surft der SV Sandhausen. Stieg das Profi-Fußballteam vergangenes Wochenende aus der 2. Bundesliga ab, spielen die eSportler weiterhin die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Dazu gehört nun auch das Erreichen des Viertelfinals im DFB ePokal.

Bitter wurde es für den Gegner Eintracht Braunschweig. In der Verlängerung der ersten Partie kämpfte sich BTSV-Akteur Philipp 'Eisvogel' Schermer zurück, glich kurz vor dem Ende per Strafstoß aus. Das letzte Wort war allerdings noch nicht gesprochen, denn postwendend schoss Mario 'Mmayo' Reubold das entscheidende 2:1 für den SVS.

Der Druck lag somit auf Kai 'Hensoo' Hense, der die zweite Partie für die Niedersachsen gewinnen musste. Das Vorhaben setzte der 25-Jährige in die Tat um, führte nach 65. Ingame-Minuten bereits mit 3:0. Sah er wie der sichere Sieger aus, sollte es aber nochmal spannend werden. David 'Dave' Queck kämpfte sich zurück, jedoch reichte es "nur" für den Anschlusstreffer.

Entschieden werden musste die Partie daher im Doppel, in dem die Kurpfälzer abermals zu ihrem späten Glück fanden. Mit 1:1 gingen beide Teams in die letzte Ingame-Viertelstunde, ehe der SVS die Partie für sich entschied (2:1).

Dritter im Bunde ist der VFL Bochum. Der Klub aus dem Ruhrpott bezwang nach zwei Partien den SV Wehen Wiesbaden (3:1/3:0).

Viertelfinale: Regensburg mit Hammerlos

Direkt im Anschluss wurde das Viertelfinale ausgelost. Der SC Paderborn trifft auf Sandhausen, IQONIC bekommt es mit Hansa Rostock zu tun, der VfL Bochum muss gegen Bayer Leverkusen ran. Eine schwierige Aufgabe bekam der SSV Jahn Regensburg zugeteilt - der Bundesliga-Absteiger duelliert sich mit RB Leipzig.

Ausgetragen werden die Partien am 16. Juni. Die Halbfinals und das Finale finden am darauffolgenden Tag statt.