DFB-ePokal: NEO gegen FOKUS, Bayer gegen Lautern

Die K.o.-Partien für den kommenden Finaltag der Qualifier im DFB-ePokal powered by ERGO sind ausgelost worden, zwei Begegnungen mit großen Namen stechen hervor.

Das Finale der Vorrunde hält etliche Teams parat, die in der eSport-Szene kaum bekannt sind. Ob SV Vorwärts Hülsen, SV Hertha Buschhoven oder SpVgg Haiderbach - zahlreiche unbeschriebene Blätter kämpfen um den Einzug in die Hauptrunde am 31. März und 1. April. Ein einziger Sieg würde bereits genügen.

Denn von den 40 Qualifikanten der Regional Qualifier, Landesverbands-Trophies und des Club Qualifier ziehen 20 Mannschaften in die nächste Runde ein.

Die Paarungen für den Finaltag der Qualifier sind am Donnerstag ausgelost worden, in zwei Begegnungen werden Mitfavoriten eliminiert.

DFB-Duo gegen FIFA-Weltmeister

Mit NEO und dem FOKUS CLAN treffen die beiden wohl größten Organisationen im Wettbewerb aufeinander. Für NEO treten etwa die eNationalspieler Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Kai 'Hensoo' Hense an. Beim FOKUS CLAN gehen Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous und Lukas 'Sakul' Vonderheide an den Start.

Zudem kommt es zur Neuauflage des Endspiels im Club Qualifier: Bayer 04 Leverkusen fordert den 1. FC Kaiserslautern heraus. Die FIFA-Abteilung der "Werkself" schickt Routinier Fabian 'Dubzje' De Cae und Top-Talent Marc 'marc_ldw23' Landwehr ins Rennen, der FCK weiß unter anderen den Ex-Schalker Michael 'Deos' Haan in seinen Reihen.

St. Pauli und IQONIC favorisiert

Der FC St. Pauli um Mustafa 'xMusti19' Cankal muss sich als Dritter des Club Qualifier gegen den FC Hennef 05 eSports behaupten, IQONIC mit Joe 'JH7' Hellmann und Werder-Talent Berkay 'Berkaylion' Demirci wurde gegen Hegersoft e.V. gelost. Beide Teams sind klar favorisiert, unterschätzt werden sollte in dieser Phase des DFB-ePokal aber niemand mehr.

Der Finaltag der Qualifier findet am 5. März statt, die 20 Gewinner werden in der Hauptrunde mit den zwölf stärksten Teams der VBL Club Championship-Hinrunde vereint. Aus den 32 Teilnehmern ziehen lediglich acht ins große Finale des DFB-ePokal am 2. und 3. April ein - wo der Nachfolger des Celtic Worms FC gekürt wird.

Niklas Aßfalg

Die K.o.-Partien im Überblick. DFB