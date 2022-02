DFB-ePokal: Leverkusen gewinnt den Club Qualifier

Drei Vereine haben am Wochenende den Sprung zum Finaltag der Qualifier im Rahmen des DFB-ePokal geschafft, 23 Teams mussten hingegen die Segel streichen.

26 Mannschaften aus der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor, der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga spielten am Samstagabend um nur drei Tickets zum Finaltag der Qualifier. Dieser stellt den Abschluss der Vorrunde in der Saison 2021/22 des DFB-ePokal powered by ERGO dar - und ist nun vollzählig.

Bayer 04 Leverkusen, der 1. FC Kaiserslautern (Rote Teufel Esport) und der FC St. Pauli halten den Titeltraum am Leben, große Namen wie Hertha BSC, die TSG Hoffenheim oder der VfL Wolfsburg müssen sich verabschieden. Die eSport-Abteilung der Werkself sicherte sich zudem den Tagessieg im Finale gegen den FCK.

Bayer schlägt Lautern glatt im Finale

Marc 'Marc_ldw23' Landwehr setzte sich mit 4:2 gegen 'Boyaaaaaah09' durch, Paul 'B04_Paul' Degner behauptete sich mit 3:2 gegen Michael 'Deos' Haan - ein glattes 6:0 im Finale. Zuvor hatte Leverkusen der Reihe nach den SSV Jahn Regensburg (6:3), Eintracht Frankfurt (6:0), den MSV Duisburg (6:3) und den VfL Wolfsburg (6:3) ausgeschaltet.

Rote Teufel Esport wiederum war durch Siege gegen PENTA respektive den TSV 1860 München (6:3), den Halleschen FC (6:3), den FC Schalke 04 (6:0) und den FC St. Pauli (6:0) ins Endspiel eingezogen. Die eKiezkicker verloren ihr Halbfinale zwar gegen Kaiserslautern, sicherten sich aber den dritten Platz gegen Wolfsburg (6:3) und damit das Weiterkommen.

Finaltag der Qualifier schließt Vorrunde ab

Der DFB-ePokal ruht nun einen Montag lang, ehe der Finaltag der Qualifier die Vorrunde am 5. und 6. März abschließt. Von 40 über die Regional Qualifier, Landesverbands-Trophies und den Club Qualifier qualifizierten Teams wird im K.o.-System die Hälfte eliminiert. Die 20 siegreichen Mannschaften treffen in der Hauptrunde auf die Top 12 der VBL Club Championship.

Am 31. März und 1. April werden aus diesen 32 Hauptrunden-Teilnehmern acht Finalisten ermittelt, die am 2. und 3. April den DFB-ePokalsieger 2022 ausspielen - und damit den Nachfolger des Celtic Worms FC. Mit ihrem Triumph im Club Qualifier haben sich sicherlich speziell die Leverkusener in den erweiterten Favoritenkreis katapultiert.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.