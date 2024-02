DFB-ePokal: Hertha x FOKUS gegen den KSC - revanchiert sich 'FabienneXIII'?

Im Anschluss an die erste Hauptrunde des DFB-ePokals wurden die Begegnungen der Top 32 ausgelost. 'FabienneXIII' trifft auf einen altbekannten Gegner.

In der ersten Hauptrunde des DFB-ePokals gelang den Frauen von FOKUS Historisches. Das Duo bezwang nach zwei Spielen die TSG 1899 Hoffenheim und ist damit das erste weibliche Team, welches im FIFA- respektive FC-eSport einen Sieg gegen die männliche Konkurrenz erzielen konnten. Angetreten waren die Kraichgauer mit den renomierten Profis Serhat Öztürk und Aymane Mokallik.

Ob 'FabienneXIII' und 'Jennii_Official' in der zweiten Runde einen weiteren Coup landen können? In der geht es für die Spielerinnen gegen den Karlsruher SC, was die Auslosung am Sonntag ergab. Eine verkappte Wiederauflage der Begegnung im Vorjahr, denn damals trat 'FabienneXIII' an der Seite von Vinicia de Oliveira Branco an und schnupperte an der Sensation. Im entscheidenden dritten Spiel konnten sich die Badener schlussendlich durchsetzen, nachdem Morlok dieses durch ihren Erfolg im Einzel erzwungen hatte.

Kiels Vorbilder aus dem analogen Fußball?

Darüber hinaus versprechen die Aufeinandertreffen zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Köln sowie Hansa Rostock und dem VfL Wolfsburg Spannung. Ebenfalls interessant ist die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Holstein Kiel. 2020/2021 schieden die Münchener auf dem realen Rasen gegen die Störche in einer dramatischen Partien überraschend aus. Hauke Wahl erzielte kurz vor dem Schlusspfiff das 2:2 und rettete Kiel damit in die Verlängerung. Die Entscheidung fiel schlussendlich im Elfmeterschießen, in dem die Norddeutschen triumphierten. Ob auch die virtuelle Begegnung so viel Dramatik bieten wird?

Unklar ist hingegen noch, auf wen Borussia Dortmund treffen wird. Die Westfalen bekommen es entweder mit dem SV BW Salzhemmerdorf oder SC Paderborn zu tun. Genauso wie die Duelle Hunteburger SV gegen den FC Schalke 04 und eFootball Team Saar versus Hamburger SV konnte diese Partie nicht regulär stattfinden. Nachgeholt werden diese Spiele am 16.02 um 19.00 Uhr - die zweite Hauptrunde findet am 2. sowie 3. März statt. Auch diese Übertragung wird wieder auf dem Twitch-Kanal von kicker eSport zu sehen sein.