DFB-ePokal: FOKUS-Frauen schreiben Geschichte - Werder schlägt Werder

Am Wochenende ereignete sich in der ersten Hauptrunde des DFB-ePokals Historisches und Kurioses. Besonders im Fokus stand dabei ein Statement-Erfolg für weibliche FC-Profis.

Erzielt haben diesen Fabienne Morlok und Jennifer Kouchmeshki von FOKUS, die als erstes weibliches Team im deutschen FIFA- und FC-eSport einen Sieg gegen die männliche Konkurrenz erzielen konnten. Unter der Flagge von Hertha BSC angetreten, warfen die beiden eSportlerinnen die TSG Hoffenheim aus dem Pokal.

Unter der Hertha-Flagge: FOKUS-Frauen schlagen die TSG

Gegen Serhat 'Serhatinho' Öztürk und Aymane Mokallik lieferten sich 'FabienneXIII' und 'Jennii_Official' zwei spannende Duelle, die jeweils mit 2:1 zugunsten der FOKUS-Spielerinnen ausgingen. Erst schlug Morlok Mokallik, ehe Kouchmeshki sich gegen Öztürk ebenfalls siegreich zeigte und mit dem 2:0 nach Matches das Weiterkommen besiegelte.

Ein nicht nur aufgrund der historischen Bedeutung bemerkenswerter Erfolg. Schließlich handelt es sich bei 'Serhatinho' und Mokallik um alles andere als Laufkundschaft. Öztürk zählt seit Jahren zur deutschen FIFA- und FC-Elite und sammelte bereits 2020 in Diensten des 1. FC Nürnberg erste internationale Erfahrungen, ehe er über den FC Schalke 04 bei den Kraichgauern landete, für die er in dieser Spielzeit bereits im Rahmen der FC Pro Open antrat. Mokallik machte in FIFA 23 unter anderem durch seine Leistung in der eChampions League auf sich aufmerksam und nahm mit Marokko am FIFAe Nations Cup 2023 teil. In Riad unterlagen die Löwen vom Atlas erst im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Niederlande.

Dass Morlok und Kouchmeshki bei ihrem historischen Erfolg für den Hauptstadtklub antraten, ist durchaus passend. Schließlich findet sich im Kader der Alten Dame eine weitere eSportlerin, die bereits in der vergangenen Spielzeit in der VBL Geschichte schrieb. Marina 'Mari' Preradovic hatte am letzten Divisionsspieltag mit Tom 'Bisso__23' Bismark niemand geringeres als den Divisionsmeister und späteren Vizemeister Hansa Rostock um Henning Wilmbusse und Levy Finn Rieck geschlagen. Der erste VBL-Sieg mit weiblicher Beteiligung jemals, dem nun das Statement im DFB-ePokal folgte.

Werder Profis gewinnen internes Duell

Weniger geschichtsträchtig, aber umso kurioser ging es derweil um Werder Bremen zu. Die Hanseaten hatten ihre Nachwuchsspieler als separates Team ins Rennen geschickt, das IQONIC respektive den VfR Grünstadt repräsentierte - und in der ersten Hauptrunde direkt als Gegner der Bremer VBL-Profis gelost worden war. Bereits im Vorfeld hatte dieser unwahrscheinliche Zufall für Gesprächsstoff gesorgt und war vom DFB geprüft worden. Da die eAkademie-Spieler des SVW jedoch nicht bei den Bremern angestellt sind, konnte die Partie in dieser Konstellation ausgetragen werden.

Titelverteidiger siegt souverän - VBL-Duo überraschend raus

Von eventuell zu befürchtender Wettbewerbsverzerrung war auf dem virtuellen Rasen ohnehin nichts zu sehen. Nachdem Berkay 'BerkayLion' Demirci Werder-Talent Djamal Golla souverän mit 6:2 geschlagen hatte, machte es Simao Aguiar gegen Ex-Rostocker Wilmbusse mit einem 2:1-Sieg nochmal richtig spannend. Es kam zum Entscheidungsspiel, in dem Golla auf Revanche gegen Demirci sann. Doch der etablierte Profi ließ dem angehenden erneut keine Chance - 4:1 hieß es schlussendlich. Das Ticket zur nächsten Runde hatte sich zuvor auch schon der Titelverteidiger RB Leipzig gesichert. Levy Finn Rieck und Umut Gültekin machten gegen SchnueSports, das den FC Eintracht Bamberg repräsentierte, kurzen Prozess (3:1/7:1).

Weniger glücklich agierten derweil Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Die beiden VBL-Teilnehmer mussten gegen nicht gesetzte Teams über die vollen drei Spiele gehen und schieden schlussendlich aus. Für die virtuelle Werkself unterlagen die Landwehr-Cousins dem SC 04 Schwabach. Die eFohlen scheiterten gegen Greek eSports, das den SSV Lobeda 77 vertritt.