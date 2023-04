DFB ePokal: FOKUS erst souverän, dann gegen Leipzig gelost

Der VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, der SV Sandhausen und FOKUS haben sich zum Abschluss der Runde der letzten 32 im DFB ePokal durchgesetzt. Die anschließende Auslosung des Achtelfinals ergab für FOKUS eine Kracher-Paarung.

Der Großteil der Runde der letzten 32 war schon am Mittwoch ausgespielt worden, tags darauf rundeten vier weitere Duelle das Sechzehntelfinale im DFB ePokal ab. Zum Auftakt trafen zwei Bundesligisten auf zwei Drittligisten. Der VfB Stuttgart erledigte seine Aufgabe gegen den SC Verl unaufgeregt: Deniel 'Denii_10' Mutic (2:1) und Burak 'Burak__May' May (1:0) fuhren zwei knappe Siege zum 2:0-Gesamterfolg ein.

Deutlich spannender machte es dagegen Bayer Leverkusen gegen den SV Meppen. Marc 'Marc_ldw23' Landwehr legte ein 1:0 gegen Maurice-Can 'Zertingo' Grootens vor, Pascal 'tamp_bhv' Guscic glich anschließend gegen Furkan 'FurkyPlayz' Kayacik aus (2:1). Ein drittes Entscheidungsspiel im 2vs2-Format musste her.

Sandhausen schaltet Gladbach aus

In diesem gelang 'Marc_ldw23' und 'FurkyPlayz' kurz nach der Pause im Zuge eines herrlichen langen Balls aus dem Mittelfeld der Führungstreffer. Gegen ein anrennendes Meppen erhöhten sie später sogar noch auf 2:0, was den Einzug der Rheinländer ins Achtelfinale des DFB ePokal bedeutete.

Das dritte Duell des Abends sah eine Paarung aus der VBL Club Championship vor: Der SV Sandhausen traf auf Borussia Mönchengladbach. Mario 'MMayoo' Reubold und Janis 'JistenNSQ' Pütz lieferten sich einen spektakulären Schlagabtausch, der mit 4:3 das bessere Ende für den Sandhausener fand. Der Druck lastete in Spiel zwei auf dem Gladbacher Lukas 'bmg_LxKi' Lange, der gegen David 'SVS_Dave' Queck ausgleichen musste.

DFB ePokal Runde der letzten 32

Erfüllen konnte er diesen Auftrag nicht, 'SVS_Dave' setzte sich mit 2:0 durch und bescherte Sandhausen den Triumph über den Bundesligisten. Abgerundet wurde die Runde der letzten 32 durch den Auftritt eines Turnierfavoriten: FOKUS. Die Organisation vertritt offiziell Delay Sports, die Mannschaft von Co-Owner und Geschäftsführer Elias Nerlich.

eNationalspieler lassen Kiel keine Chance

Warum FOKUS zu den heißesten Kandidaten auf den DFB-ePokal-Titel zählt, erklärt sich schon beim Blick auf den Kader: Mit Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, Koray 'KKoray_' Kücükgünar und Mustafa 'Musti' Cankal stehen ausschließlich deutsche eNationalspieler im Aufgebot. Das erstgenannte Duo durfte sich am Donnerstagabend gegen Holstein Kiel beweisen.

'KKoray_' gebührte der Auftakt gegen Florian 'IRoyalDynasty' Wilhelm, Kücükgünar ließ beim 2:0 nichts anbrennen - beide Tore erzielte er schon in der ersten Hälfte. Der Matchball lag somit aufseiten von 'DullenMIKE', der die zweite Partie gegen Colin 'Cooolliiin' Völter bestritt. Nach nur zehn Ingame-Minuten ging der deutsche FIFA-Einzelmeister durch eine schöne Kombination über die rechte Seite in Führung.

Echte Spannung kam in der Folge nicht mehr auf, 'DullenMIKE' legte einen zweiten Treffer nach und packte den Deckel auf das Aufeinandertreffen mit den Störchen. FOKUS unterstrich die eigenen Titelambitionen durch zwei konzentrierte Leistungen - dennoch könnte die Reise schon in der nächsten Runde sehr wohl vorbei sein.

FOKUS gegen RBLZ, Köln gegen Hansa

Denn 'DullenMIKE' & Co. waren bei der Auslosung des Achtelfinals nicht gerade mit Fortuna im Bunde. FOKUS trifft am 24. Mai im absoluten Kracher-Duell auf RB Leipzig um Weltmeister Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin. Weitere hochkarätige Begegnungen finden zwischen dem 1. FC Köln und Hansa Rostock oder Bayer Leverkusen und PHIRONIX eSports statt - Letztere repräsentieren wie schon in der VBL den Karlsruher SC.