DFB-ePokal: Drittligist schockt Mainz - Titelverteidiger macht es spannend

Der bisher so starke Spitzenreiter der VBLCC-Division Süd-Ost, Mainz 05, ist aus dem DFB-ePokal ausgeschieden. Gegen Drittligist Viktoria Köln unterlagen die Rheinhessen dramatisch, während sich die RBLZ knapp durchsetzten.

Gegen Hannover 96 benötigten die RBLZ dafür alle drei Spiele. Nachdem Hannovers Riad Fazlija den Leipziger Umut Gültekin mit 3:2 hatte schlagen können, gelang es Anders Vejrgang durch ein 2:1 gegen Tugrulhan Efe 'Yaronaldo' Yar, das entscheidende dritte Spiel zu forcieren. In diesem blieb der Däne am Pad und übte im Namen seines Mitspielers Revanche an 'ItsRiaad'. Mit 5:2 sicherte der Youngster den Sachsen den Sieg.

Köln gewinnt Karneval-Krimi gegen Mainz

Ausgeschieden ist derweil Mainz 05. Der große Widersacher Leipzigs im Kampf um die Divisions-Meisterschaft und Spitzenreiter im Süd-Osten der VBLCC musste sich im Duell der Karneval-Hochburgen gegen Drittligist Viktoria Köln geschlagen geben. Dabei lieferten sich Kölns Onur Polat und der Mainzer Max Julius 'Diviners' Gröne im spielentscheidenden dritten Match einen wahrhaften Pokal-Krimi.

Hatte der VBL-Profi das erste Duell noch deutlich mit 4:0 für sich entscheiden können, entwickelte sich im zweiten Vergleich des Abends ein intensiver Schlagabtausch. Bereits nach gut 30 Ingame-Minuten stand es durch vier äußerst ansehnliche Treffer 2:2, ehe 'Onur_38P' sich im zweiten Durchgang binnen weniger Augenblicke mit 4:2 absetzte. 'Diviners' musste folglich das Risiko erhöhen - was Polat eiskalt ausnutzte und in der 71. Ingame-Minute auf 5:2 stellte.

Ein vermeintlich sicherer Vorsprung, der auf den letzten Metern jedoch nochmals bedrohlich schmelzen sollte. Sechs Ingame-Minuten vor Ende der regulären Spielzeit verkürzte der Mainzer auf 3:5, ehe er in der Nachspielzeit auch noch den vierten Treffer folgen ließ. Dieser kam schlussendlich aber zu spät, nach dem anschließenden Anstoß war Schluss und die Pokal-Überraschung perfekt.

KSV schlägt Bayern - FOKUS-Frauen scheitern an Karlsruhe

Zuvor hatte sich am Wochenende außerdem schon Geschichte wiederholt - zumindest über einige Ecken. Denn bereits in der Spielzeit 2020/21 hatte Holstein Kiel den FC Bayern München in der 2. Pokalrunde rausgeworfen. Damals auf dem echten Rasen im Elfmeterschießen erfolgreich gewesen, machten die eStorks es im derzeit laufenden DFB-ePokal weniger spannend. Mit 2:0 nach Matches schickte die KSV die Münchner nach Hause und zog ins Achtelfinale ein.

Dort steht auch PHIRONIX, das im DFB-ePokal und in der Virtual Bundesliga für den Karlsruher SC antritt. Die Badener waren dem gemeinsamen Frauen-Team von FOKUS und Hertha BSC zugelost worden, das in der 1. Hauptrunde gegen die TSG Hoffenheim noch Geschichte geschrieben hatte. Gegen den KSC konnten Fabienne Morlok und Jennifer Kouchmeshki jedoch nicht an ihren Erstrundenerfolg anknüpfen. 'FabienneXIII' musste sich Justin 'milkalove' Springer mit 4:6 geschlagen geben, 'Jennii_Official' unterlag Khalid Gürel mit 1:2.

Badisch-Schwäbisches Duell im Achtelfinale

Direkt nach der 2. Hauptrunde wurde zudem das Achtelfinale des DFB-ePokal ausgelost, das für den 26. März angesetzt wird. In diesem warten folgende Partien:

RBLZ Gaming - SV Elversberg

Werder Bremen - FC Augsburg

1. FC Kaiserslautern - Borussia Dortmund

FC St. Pauli - VfL Wolfsburg

1. FC Magdeburg - Hamburger SV

Viktoria Köln - Holstein Kiel

Greek eSports X SSV Lobeda 77 - VfB Stuttgart

PHIRONIX X Karlsruher SC - Blue Dragons XDJK Heuweiler