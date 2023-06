DFB-Elf weckt Ribbeck-Erinnerungen

Die deutsche Nationalelf hat ihre miserable jüngste Länderspielbilanz ausgebaut - was Malik Thiaw unter anderem mit Rudi Völler gleichziehen lässt. Zahlen und Fakten nach dem 0:2 gegen Kolumbien.

Das Eröffnungsspiel der EM 2024 ist nicht mal ein Jahr entfernt, und inzwischen unkt mancher schon, dass die deutsche Nationalmannschaft froh sein könne, als Gastgeber sicher qualifiziert zu sein. Offensichtlich ist, dass die DFB-Auswahl auch nach der verkorksten WM 2022 noch in einer tiefen Krise steckt. Das lässt sich nicht zuletzt durch Zahlen belegen.

Durch die verdiente 0:2-Niederlage gegen Kolumbien hat Deutschland nun gerade einmal vier der letzten 16 Länderspiele gewonnen. Schon zum zweiten Mal in der noch jungen Amtszeit von Bundestrainer Hansi Flick blieb die Nationalelf in vier Partien nacheinander ohne Sieg - so wie schon bei den vier 1:1-Unentschieden zwischen März und Juni 2022. Fünf gab es letztmals unter Vorgänger Joachim Löw zwischen November 2017 und Juni 2018.

Kurz danach war die deutsche Auswahl auch zweimal hintereinander torlos geblieben (0:2 gegen Südkorea beim WM-Aus, 0:0 gegen Frankreich zum Nations-League-Start) - so wie jetzt erstmals wieder in Polen (0:1) und gegen Kolumbien. Dramatischer noch: Zwei Niederlagen ohne eigenes Tor erlebte eine DFB-Elf zum letzten Mal bei der legendär schlechten EM 2000 unter Erich Ribbeck (0:1 gegen England, 0:3 gegen Portugal).

Miese Schalke-Bilanz - und Thiaw auf Ballacks und Völlers Spuren

Dass Kolumbien nach zuvor zwei Unentschieden und zwei Niederlagen erstmals gegen Deutschland gewann (und erstmals ohne Gegentor blieb), wirkte sich auch negativ auf die deutsche Schalke-Bilanz aus: In der Arena gewann die Nationalmannschaft lediglich vier von elf Heimspielen bei vier Remis und drei Niederlagen.

Und auch für Debütant Malick Thiaw, einen der wenigen Gewinner der Juni-Länderspiele, gibt es einen schmerzenden Fakt: Nach Michael Ballack, Paul Gehlhaar, Heiko Gerber, Horst Heldt, Stefan Kießling, Ronald Maul, Berti Vogts und Rudi Völler ist er der erst neunte Nationalspieler, der seine Länderspiel-Karriere mit zwei Auftritten startete, in der die Mannschaft ohne eigenes Tor blieb.