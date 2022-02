DFB-Elf spielt in München, Mönchengladbach und Leipzig

Die Austragungsorte für die drei Nations-League-Heimspiele der deutschen Nationalmannschaft stehen fest.

In Mönchengladbach siegte das DFB-Team zuletzt im November 2019 in der EM-Qualifikation mit 4:0 gegen Belarus. imago images/Sven Simon

Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihre Heimspiele in der dritten Saison der UEFA Nations League in München, Mönchengladbach und Leipzig.

Im ersten Nations-League-Heimspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick am 7. Juni in der Allianz-Arena München auf EM-Finalist England. Am 14. Juni folgt die Partie gegen Europameister Italien im Borussia-Park Mönchengladbach, am 23. September spielt das DFB-Team schließlich in der Red-Bull-Arena Leipzig gegen Ungarn.

In das WM-Jahr 2022 startet die Nationalmannschaft am 26. März in Sinsheim gegen Israel, am 29. März folgt das erste Auswärtsspiel in Amsterdam gegen Gastgeber Niederlande.

Die Nations-League-Termine der DFB-Elf im Überblick