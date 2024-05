DFB-Elf: SEK statt Graugänse

Bei der enttäuschenden WM 2022 in Katar sollten Graugänse bei der deutschen Nationalmannschaft für einen Motivationsschub auf dem Weg zum Titel sorgen. Vor der Heim-EM 2024 versucht es das DFB-Team nun mit einer Teambuilding-Maßnahme mit einem Spezialeinsatzkommando der Polizei.

Aus Blankenhain berichten Matthias Dersch und Oliver Hartmann.

Es war ein ungewöhnliches Mittel, das der damalige Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Teampsychologe Hans-Dieter Hermann am Vorabend des WM-Auftaktspiels 2022 gegen Japan (1:2) zur Motivation der Nationalspieler wählten: Das Duo zeigte in Katar einen Film über den "Flug der Graugänse", wie Szenen aus der Prime-Video-Doku "All or Nothing" neun Monate nach dem Turnier der Öffentlichkeit zeigten. Der Erfolg blieb bekanntlich überschaubar, das DFB-Team schied bei der Weltmeisterschaft - wie bereits bei der WM 2018 in Russland - nach der Vorrunde aus.

Für die Heim-EM 2024 hat sich Hermann nun etwas Neues einfallen lassen, um beim deutschen Team frische Impulse zu setzen: Am Donnerstag werden die Nationalspieler auf ein Spezialeinsatzkommando der Polizei treffen. "Beim SEK muss alles perfekt funktionieren, sie müssen für alles eine Lösung haben, da dürfen keine Fehler passieren", erklärte der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann die Idee hinter der Teambuilding-Maßnahme am Rande des Vorbereitungscamps in Blankenhain (Thüringen). "Kommunikation ist da extrem wichtig. Man muss füreinander da sein, einen kühlen Kopf bewahren und Lösungen finden. Insgesamt gibt es da viele Elemente, die uns die Damen und Herren beibringen können."

Nagelsmann selbst wird bei der Übung nicht dabei sein, sondern will sich anschließend von seinen Spielern berichten lassen. Die Idee des DFB-Teampsychologen sei "sehr gut", sagte der Bundestrainer, "Da können die Jungs viel rausziehen." Zwar seien die Einsätze nicht miteinander vergleichbar, da das SEK wesentlich kritischere Situationen als Team überstehen müsse. Aber es gebe dennoch viel, "das die Jungs auf den Platz übertragen können".