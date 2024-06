DFB-Elf hat drei Rekorde bei der EM im Visier

Deutschland ist nicht mehr weit von gleich drei EM-Rekorden entfernt. Doch dazu müssen auch gegen die Schweiz am Sonntag wieder Tore her.

Es war eines der größten Mankos beim DFB-Team in den vergangenen Turnieren: die Chancenverwertung. Man denke allein an die mit 1:2 verlorene Partie bei der WM 2022 gegen Japan, als Deutschland trotz bester Möglichkeiten nur ein Treffer gelang - 26 Torschüsse standen damals in der Statistik. Auch in so manchem Testspiel vor dem Heimturnier mussten sich die Fans die Haare raufen, was für Gelegenheiten die Nationalspieler ausließen.

Bei der EM ist die Treffsicherheit - zumindest bislang - zurück. Gegen Schottland gelang dem Team von Trainer Julian Nagelsmann beim 5:1 der höchste Sieg bei einer EURO überhaupt, es folgte ein 2:0 gegen Ungarn. Sieben Treffer in einer EM-Gruppenphase, das hatte Deutschland bislang noch nie geschafft.

Es könnte sogar noch besser kommen, denn sogar der EM-Rekord ist in greifbarer Nähe. Noch halten ihn Frankreich (EM 1984) und die Niederlande (EM 2008) gemeinsam mit jeweils neun Toren. Zweimal, am besten sogar dreimal, müsste Deutschland also noch knipsen.

Drei deutsche Siege? Das gelang nur einmal

Deutschland könnte auch den EM-Rekord für die beste Gruppenphase brechen: 2008 zog die Niederlande mit neun Punkten und 9:1 Toren in die K.-o.-Phase ein. Erst einmal beendete die DFB-Elf allerdings eine Gruppenphase mit drei Siegen: 2012 bei der EM in Polen und der Ukraine.

Wer die Tore schießen könnte? Das ist beim deutschen Team keine so einfache Frage. Jamal Musiala ist der einzige Doppeltorschütze, zudem trugen sich Niclas Füllkrug, Florian Wirtz, Emre Can, Ilkay Gündogan und Kai Havertz je einmal in die Torschützenliste ein.

Wie 2012? Zwei weitere DFB-Akteure müssten treffen

Sechs verschiedene Spieler trafen also schon ins Schwarze, zwei weitere Spieler müssten es nachmachen, um den nächsten Rekord einzustellen. Den hält übrigens - Deutschland. Bei der EM 2012 verzeichnete das DFB-Team acht verschiedene Torschützen bei zehn Treffern.

Überbewerten muss man die möglichen Rekorde allerdings nicht, schließlich gab es bislang erst elf Turniere mit einer Gruppenphase. Diese wird erst seit der EM 1980 ausgespielt.