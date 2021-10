DFB-Elf auf dem Weg zurück zur Weltspitze? - Goretzka: "Kleine Brötchen backen"

Auch wenn es hinten raus nicht danach aussah: Das 4:0 in Nordmazedonien war für die deutsche Nationalmannschaft ein hartes Stück Arbeit. Bundestrainer Hansi Flick lobte im Nachgang die Einstellung seiner Mannschaft.

Der erste Durchgang gegen Nordmazedonien erinnerte doch sehr an das Spiel gegen Rumänien: ein tiefstehender Gegner, der nur so auf die Fehler der DFB-Elf wartete, um dann schnell umzuschalten. "So eine Mannschaft muss man erstmal müde spielen", würdigte Leon Goretzka im Nachgang der Partie die entschlossene Leistung der Gastgeber. Während das deutsche Team in den ersten 45 Minuten acht Torschüsse abgab und keinen davon verwertete, war in Durchgang zwei der erste Abschluss direkt drin. "Durch mein Tor sind wir gut in die zweite Halbzeit gekommen und hatten das Spiel eigentlich komplett im Griff", fasste Torschütze Kai Havertz zusammen.

Dass die Partie dann immer mehr auf die deutsche Seite kippte, hatte zum einen mit der besseren Chancenverwertung, zum anderen aber auch mit den nachlassenden Kräften auf Seiten der Nordmazedonier zu tun. "Nach dem ersten Tor war es dann sehr konsequent", war Bundestrainer Hansi Flick am Ende froh darüber, dass die Partie relativ zeitig entschieden war. "Die Entschlossenheit, die in Durchgang eins gefehlt hat, hatten wir in der zweiten Halbzeit", schloss Flick sein Fazit ab.

Kleine Brötchen backen auf dem Weg an die Spitze

Mit dem vorzeitig gelösten WM-Ticket hat der DFB-Tross nun Planungssicherheit für das Finalturnier im kommenden Jahr in Katar. Das Ziel dort? "Wenn man für Deutschland spielt, ist das Ziel immer, Titel zu gewinnen. Deswegen werden wir nächstes Jahr auch so anreisen", gibt Havertz die Marschrichtung für Katar vor.

Der 22-Jährige weiß aber auch, dass trotz der guten Verfassung unter Flick noch einiges zu tun ist. "Ich glaube trotzdem, dass noch ein langer Weg und viel Arbeit vor uns liegt, aber wir werden alles daran setzen, uns gut vorzubereiten", meinte Havertz.

Teamkollege Goretzka sieht noch ähnlich viel Potential, auf dem Weg zurück in die Weltspitze seien, so der Münchner, dennoch auch in Zukunft kleine Brötchen zu backen. "Für diesen Weg gibt es kaum einen Besseren als Hansi", weiß Goretzka um die Bedeutung des neuen Bundestrainers, der der Nationalelf seine Spielidee immer besser vermittelt bekommt. "Da wir nicht so viel trainieren können, müssen wir viel mit den Spielern sprechen", erklärt Flick seine Herangehensweise mit seinem Trainerteam. Der Start für den neuen Bundestrainer verlief jedenfalls nach Maß. Die ersten fünf Spiele zu gewinnen und nur ein Gegentor zu kassieren gelang neben Flick nämlich nur einem anderen Bundestrainer: Joachim Löw.