DFB-Elf als Favorit? Möller zwischen Zweifel und längst vergessenen Tugenden

Weltmeister 2014, Vorrunden-Aus 2018: Was reißt die DFB-Elf bei der WM in Katar? Andreas Möller kann die aktuellen Zweifel verstehen - und wischt sie zur Seite.

1:0 gegen den Oman, diese Generalprobe versprüht keine Euphorie. Auch nicht bei Andreas Möller. Der kicker-WM-Kolumnist erinnert sich wenig freudvoll an so manches letztes Spiel vor einem WM-Turnier. "Ich habe an drei Weltmeisterschaften (1990, 1994, 1998, d. Red.) teilgenommen und da waren die Generalproben auch nicht immer das Gelbe vom Ei."

Deshalb kann er natürlich die "Zweifel verstehen", die die deutsche Nationalelf aktuell begleiten. Doch wenn man sich davon freimacht, dann "wird die Nationalelf ein ordentliches Wörtchen mitreden bei der Vergabe des WM-Titels, das Halbfinale sollte drin sein", so der 85-malige Nationalspieler im kicker-Youtube-Format "Was geht, WM?".

Die gemischten Gefühle rund um Hansi Flicks Team hält Möller sogar für einen Vorteil: "Das ist viel besser, als wenn wir sagen: 'Das ist die beste deutsche Elf, die wir je hatten.'" Den Stempel "Topfavorit" verpasst der frühere Bundesliga-Profi (429 BL-Spiele für BVB, Schalke, Frankfurt) Flicks Elf mit Sicherheit aber nicht.

Erinnerungen an fast vergessene Tugenden

Vielmehr hebt Möller wieder den Charakterzug einer "Turniermannschaft" hervor, auch wenn er den Begriff so nicht verwendet. Er sagt: "Deutschland kann auf Knopfdruck die volle Leistung abrufen." Es wäre die Wiederentdeckung dieser Tugenden seit 2014, bei den jüngsten Großerereignissen (WM 2018 und EM 2020) blieben diese tief verborgen.

Deutschland kann auf Knopfdruck die volle Leistung abrufen. Andreas Möller

Möller hat "Lust" auf die deutsche Mannschaft, die beim Turnier hoffentlich "eine Dynamik entwickelt", die "natürlich zum WM-Titel führen kann, auch wenn dafür von A bis Z alles passen muss".

Die Vorrundengruppe mit den Gegnern Japan, Spanien und Costa Rica hält Möller für "absolut machbar". Obwohl Möller, der gelernte offensive Mittelfeldspieler, den Fokus auf die Defensive richtet und eine "Dreierkette samt Staubsauger Kimmich" empfiehlt, hat die deutsche Elf im Viertelfinale oder Halbfinale vor allem dank ihrer "unglaublichen Qualität in der Offensive auch das Zeug dazu, einen großen Gegner aus dem Weg zu räumen".

Frankreich gilt es zu schlagen - Messis letzte Chance

Wer die größten Konkurrenten auf dem Weg zum Finale sein könnten? "Für mich geht kein Weg an Frankreich vorbei", prognostiziert Möller. Auch die Spanier sieht er im Favoritenkreis, allerdings weniger aussichtsreich als Argentinien oder Brasilien. "Es ist die letzte Chance für Messi, Weltmeister zu werden. Brasilien hat mich in der Qualifikation überzeugt, aber sie sind zu sehr abhängig von Neymars Form".

Am Ende ist es ihm allerdings "egal, gegen wen es im Finale gehen würde", solange Deutschland kurz vor Weihnachten nach dem fünften Stern greift.

kicker-Kolumnist bei der WM: Andreas Möller

Andreas Möller (55) bestritt insgesamt 85 Länderspiele, wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 1990 Weltmeister und 1996 Europameister. In der Bundesliga absolvierte er 429 Spiele für Frankfurt, Dortmund und Schalke, zudem stand er bei Juventus Turin unter Vertrag. Mit Dortmund war er zweimal Deutscher Meister, größter internationaler Erfolg auf Vereinsebene war der Gewinn der Champions League mit dem BVB im Jahr 1997.