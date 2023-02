DFB: Doppelrolle für den Schatzmeister?

Beim DFB reift nach kicker-Informationen der Plan, Schatzmeister Stephan Grunwald zumindest vorübergehend mit dem Hauptamt des Finanz-Geschäftsführers in der Kapitalgesellschaft zu betrauen, die den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Verbandes verantwortet.

Am 19. September des vergangenen Jahres gab der DFB bekannt: Markus Holzherr verlässt den DFB. Das kam durchaus überraschend, denn Holzherr war erst zum 1. Januar 2022 zum Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG bestellt worden. In diese hatte der gemeinnützige Verband seine geschäftlichen Aktivitäten ausgelagert: die Nationalmannschaften, den Spielbetrieb, die IT, die Vermarktung. In Sachen Nachbesetzung der Position ruht der See bislang still.

Nun schmieden die Gremien offenbar an einer temporären internen Lösung: Warum nicht einfach den neuen Schatzmeister des DFB e.V., den im März 2022 gewählten Stephan Grunwald, auch zum vorübergehenden Finanzchef der Kapitalgesellschaft machen? Die Voraussetzungen dafür brächte der Unternehmensberater zweifelsohne mit.

DFB sieht "verschiedene Optionen und Modelle"

Und die Zeit drängt, schließlich ächzt der DFB unter einem "strukturellen Defizit", wie auch Präsident Bernd Neuendorf erst am Wochenende im ZDF-Sportstudio beschrieb. Im jüngsten Jahresabschluss ist für 2021 ein Fehlbetrag von mehr als 30 Millionen Euro ausgewiesen.

Auf mindestens zwei Sitzungen hoher Gremien war die Personalie nach kicker-Informationen bereits Thema. Auf eine Anfrage, ob Grunwald die Holzherr-Nachfolge antreten soll, antwortet der DFB: "Wie bereits erläutert und angekündigt, nutzt der DFB die aktuelle Phase, um das Zusammenwirken von DFB e.V. und DFB GmbH und Co. KG nach einem Jahr Praxiserfahrung zu überprüfen. Dazu zählt auch die Struktur der Geschäftsführungsebene (für e.V. und KG) - also über den sportlichen Bereich des bisherigen Geschäftsbereiches von Oliver Bierhoff hinaus. Somit also auch der Bereich Finanzen und Controlling für den gesamten DFB, für dessen Nachbesetzung es verschiedene Optionen und Modelle gibt." Während dieses Prozesses könne man sich nicht zu Details äußern.

Nach kicker-Recherchen prüfen die Verantwortlichen die rechtlichen Rahmenbedingungen im Hinblick auf eine potenzielle Doppelrolle Grunwalds. Denn gänzlich ohne Brisanz wäre diese nicht vor dem Hintergrund der gerade erst zum Jahresanfang 2022 vollzogenen Trennung zwischen KG und e.V.. Grunwald hat schließlich zuvorderst ein Wahlamt inne, mit dem ihn der DFB-Bundestag, also das höchste Gremium des e.V., betraute.

Als Schatzmeister ist er Teil der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG und damit automatisch auch im Aufsichtsrat dieser. So ist es in der Satzung niedergeschrieben. Wäre er also Finanzgeschäftsführer und Schatzmeister, würde er sich selbst kontrollieren. Aus Compliance-Sicht fragwürdig.

Andererseits wäre es kaum nachvollziehbar, wenn Grunwald nicht einmal ein Jahr nach der Wahl sein Amt als Schatzmeister wieder zur Verfügung stellen würde, da es sich bei der Berufung in die Chefetage der KG lediglich um eine Zwischenlösung handeln soll. Denn die Zeit dränge ob der finanziellen Schieflage, sagt eine mit dem Sachverhalt vertraute Person aus dem DFB. Und bis eine dauerhafte Holzherr-Nachfolge in Sicht sei, könne es noch dauern, schließlich sind Top-Kräfte in der Regel gebunden und unterliegen entsprechenden Kündigungsfristen. Daher soll zwischenzeitlich Grunwald in die Bresche springen.