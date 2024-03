DFB-Debüt geplatzt: Pavlovic fällt für beide Länderspiele aus

Aleksandar Pavlovic muss noch ein wenig auf sein erstes Länderspiel für die deutsche Nationalelf warten. Der erstmals nominierte Bayern-Profi fällt gegen Frankreich und die Niederlande aus.

Sechs Neulinge hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Test-Länderspiele gegen Frankreich (Samstag, 21 Uhr) in Lyon und gegen die Niederlande in Frankfurt am Main (Dienstag, 20.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker) nominiert. Aleksandar Pavlovic, mit erst 13 Bundesliga-Einsätzen der Unerfahrenste aus dem Sextett, muss aber auf sein Debüt vorerst verzichten.

Seit Dienstag ist klar, dass der 19 Jahre junge Mittelfeldspieler des FC Bayern für beide Partien ausfallen wird - ihn plagt eine Mandelentzündung. Als sich die Nationalspieler am Montag im Teamhotel in Gravenbruch versammelten, hatte er bereits gefehlt.

Damit stehen Nagelsmann noch 25 Akteure für den richtungsweisenden Testspiel-Doppelpack zur Verfügung, die sich am Dienstag um 11 Uhr erstmals auf dem Trainingsplatz 1 am DFB-Campus in Frankfurt versammelten. Eine Nachnominierung, bei der Pavlovics ob seiner Nichtberücksichtigung schwer enttäuschte Bayern-Teamkollege Leon Goretzka womöglich ein Kandidat wäre, ist nach jetzigem Stand nicht geplant.

Pavlovic, der einen serbischen Vater hat und deshalb auch für den serbischen Verband spielberechtigt wäre, hat sich - früher als ursprünglich geplant - entschieden, wie schon im Nachwuchsbereich für Deutschland aufzulaufen. Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic akzeptierte Pavlovics Entscheidung, betonte aber, den Youngster "nicht verloren" zu haben.

Nagelsmann hatte erklärt, Pavlovic ausschließlich "als Folge des Leistungsprinzips" berufen zu haben: "Er hat beim FC Bayern sehr gute Leistungen zeigt, spielt sehr dominant und sehr stabil."