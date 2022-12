DFB bittet Union wegen Pyrotechnik zur Kasse

Union Berlin ist mit einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro belegt worden. Der Deutsche Fußball-Bund begründete die Strafe mit dem unsportlichen Verhalten der Anhänger im Stadtderby.

Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, belegte das Sportgericht des Verbands den Bundesligisten aus Köpenick wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro. Bis zu 13.300 Euro kann Union davon in sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen investieren. Dies müsste dem DFB bis zum 31. Mai 2023 nachgewiesen werden.

In der Halbzeitpause sowie nach Abpfiff des Stadtderbys gegen Hertha BSC Anfang August brannten Union-Anhänger laut DFB "mindestens 37 pyrotechnische Gegenstände" ab. Außerdem rannte nach Ende der Partie ein Union-Fan auf das Feld.

Rund um das Derby sprach der DFB auch gegen den anderen Berliner Klub eine Geldstrafe aus: Ebenfalls wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger muss Hertha 14.000 Euro zahlen.