DFB bittet Düsseldorf zur Kasse

Fortuna Düsseldorf muss wegen des Verhaltens eines Teils ihrer Fans tief in die Tasche greifen.

Am 11. November 2022 verlor Fortuna Düsseldorf nicht nur auf eigenem Platz gegen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern mit 1:2, das Spiel kommt den Rheinländern nun auch noch teuer zu stehen.

Das DFB-Sportgericht belegte die Fortuna wegen des Fehlverhaltens eines Teils ihrer Fans mit einer Geldstrafe von 23.900 Euro. Davon kann der Verein bis zu 7900 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. September 2023 nachzuweisen wäre, wie der Verband mitteilt.

Bengalos, Feuerzeuge, Getränkebecher

Düsseldorfer Zuschauer zündeten laut DFB 19 Bengalische Feuer und Rauchbomben. Zudem warfen sie nach einer Elfmeterentscheidung in der Nachspielzeit mindestens zehn Feuerzeuge und Getränkebecher auf das Spielfeld.

Nach Ausführung des Strafstoßes sprangen mindestens 15 Anhänger in den Innenraum und liefen Richtung Spielfeld, wo viele von ihnen gewaltsam gegen Werbebanden vorgingen. Etwa ein halbes Dutzend von ihnen lief auf den Rasen und lieferte sich ein kurzes Wortgefecht mit Spielern der Gastmannschaft.

Wie der DFB erläutert, hätte der Kontrollausschuss normalerweise alleine für das unerlaubte Eindringen der Zuschauer auf das Spielfeld eine Strafe von 30.000 Euro beim Sportgericht beantragt. Weil der Verein allerdings zahlreiche Täter ermittelte, reduzierte sich die Summe gemäß Richtlinie für die Arbeit des Kontrollausschusses um 75 Prozent, so dass für diesen Tatbestand nur noch 7500 Euro verblieben. Hinzu kamen die Strafen für das Abbrennen von Pyrotechnik (11.400 Euro) und das Werfen der Gegenstände (5000 Euro).

Entscheidendes Spiel gegen den 1. FC Heidenheim

Greift die Fortuna nochmal oben an? Der Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz beträgt zwar satte acht Zähler, doch am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt das Team von Cheftrainer Daniel Thioune den 1. FC Heidenheim, der eben diesen dritten Platz innehat. Somit könnten die Flingeraner bis auf fünf Punkte an den FCH heranrücken und danach nochmal nach oben schielen.