DFB bittet den FCK zur Kasse

Der 1. FC Kaiserslautern muss eine Geldstrafe in Höhe von 19.500 Euro zahlen. Grund dafür ist "unsportliches Verhalten" seitens der Pfälzer Anhänger", wie das Sportgericht des DFB am Donnerstag erklärte.

Am 22. April brannten FCK-Zuschauer bei der Drittliga-Partie in Wiesbaden kurz vor Beginn der zweiten Hälfte mindestens 40 bengalische Fackeln ab. Dadurch verzögerte sich der Wiederanpfiff um eine Minute - außerdem warfen Kaiserslauterer während des Spiels neun Gegenstände in Richtung Wiesbadener Spieler, darunter leere Becher und eine kleine Schnapsflasche.

Dafür muss der FCK nun zahlen. Das Sportgericht des DFB hat die Roten Teufel mit 19.500 Euro zur Kasse gebeten, 6500 Euro sind für Sicherheits- oder infrastrukturelle Maßnahmen verwendbar.