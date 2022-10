DFB bittet Augsburg zur Kasse

Das DFB-Sportgericht hat den FC Augsburg aufgrund unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 26.000 Euro belegt.

Weil Fans des FC Augsburg während und nach dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den TuS BW Lohne (4:0) insgesamt 26 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt haben sollen, muss der Tabellenzwölfte der Bundesliga tief in die Tasche greifen. Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, hat das Sportgericht den FCA mit einer Geldstrafe in Höhe von 26.000 Euro belegt.

Nach Angaben des DFB haben die Augsburger allerdings die Möglichkeit, einen Teil (8600 Euro) dieser Summe selbst für "sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen" zu verwenden.