DFB bestraft Werder und ahndet Kölner Vandalismus in Freiburg

Werder Bremen hat die fünfte und bisher höchste Geldstrafe in dieser Saison aufgebrummt bekommen. Auch der 1. FC Köln muss schon wieder zahlen.

Das DFB-Sportgericht hat in dieser Saison weiterhin alle Hände voll zu tun. Weil wettbewerbsübergreifend Fans massenhaft Pyrotechnik zünden und die Strafen bislang offenbar keine Wirkung zeigen, erhalten die Klubs reihenweise Post vom Verband. Am Mittwoch verurteilte der DFB Werder Bremen und den 1. FC Köln zu weiteren Geldstrafen.

Werder erhielt schon die fünfte in der laufenden Saison, ihre Höhe stellt die vier vorangegangenen allerdings in den Schatten: 61.000 Euro muss der Aufsteiger berappen, weil Teile der Anhänger im völlig verkorksten Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (1:7) am 21. Januar nach Angaben des DFB vor Beginn mindestens 20 Bengalische Feuer gezündet und zwölf Raketen in die Luft geschossen und im zweiten Durchgang mindestens fünf weitere pyrotechnische Gegenstände abgebrannt hatten. Es war das erste Pflichtspiel beider Klubs nach der langen Winterpause.

Die Bremer, die 2022/23 bislang Gesamtstrafen in Höhe von 45.000 Euro angesammelt hatten, können immerhin bis zu 20.300 der 61.000 Euro "für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. September 2023 nachzuweisen wäre". Der Klub hat dem Urteil bereits zugestimmt.

In Freiburg benahmen sich FC-Fans daneben

Mit 10.000 Euro kam diesmal der 1. FC Köln davon, nachdem sich Fans im Gastspiel beim SC Freiburg am 6. November (0:2) danebenbenommen hatten. Laut DFB "beschädigten Kölner Zuschauer die Toilettenanlagen im Freiburger Stadion, rissen Spülkästen und Handtrockner aus den Wänden und setzten die Sanitäranlage unter Wasser. Zudem wurden die Anlagen großflächig mit Graffiti beschmiert." Es sei ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe entstanden.

Für den FC, der ebenfalls ein Drittel der Strafe, also bis zu 3300 Euro, für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden darf, ist eine DFB-Geldstrafe nahezu Alltag. In der vergangenen Saison hatten die Geißböcke insgesamt über 200.000 Euro zahlen müssen, in dieser Saison bewegen sie sich schon jetzt in einem ähnlichen Bereich.