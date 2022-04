DFB bestraft Waldhof wegen Fan-Vergehen im Derby gegen Lautern

Das DFB-Sportgericht hat Drittligist Waldhof Mannheim mit einer Strafe wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans belegt.

Die Kurpfälzer müssen 1725 Euro bezahlen, weil ihre Fans im Drittliga-Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 20. Februar (0:0) mindestens fünf pyrotechnische Gegenstände gezündet hätten. Einer davon sei auch in den Innenraum geworfen worden, weshalb das Südwest-Derby für etwa eine Minute unterbrochen werden musste.

Für die Vorkommnisse hätte der DFB-Kontrollausschuss, so heißt es in der Verlautbarung des Verbandes vom Montag, "gemäß Strafzumessungsleitfaden im Normalfall eine Geldstrafe in Höhe von 2300 Euro beim DFB-Sportgericht beantragt". Das Sportgericht gewährt allerdings derzeit nach wie vor generell einen Nachlass von 25 Prozent im Hinblick auf die finanziellen Einbußen, die den Vereinen derzeit durch die verringerten Zuschauerkapazitäten zu Corona-Zeiten entstehen.

Der SV Waldhof hat dem Urteil zugestimmt, das somit rechtskräftig ist.