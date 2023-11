DFB bestraft Löwen-Coach Jacobacci mit Innenraumverbot

Maurizio Jacobacci wird beim kommenden Drittliga-Heimspiel von 1860 München nicht an der Seitenlinie stehen. Der DFB bestrafte den Löwen-Coach nach den Vorkommnissen in Köln.

Wie Klub und DFB am Mittwoch mitteilten, wurde Maurizio Jacobacci durch das Sportgericht des Verbands für das kommende Spiel mit einer Innenraumsperre belegt. Der 60-Jährige darf sich also 30 Minuten vor, während und 30 Minuten nach der Partie weder bei seiner Mannschaft noch im Kabinengang oder im Spielertunnel aufhalten. Zudem besteht ein direktes und indirektes Kontaktverbot. 1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer erhielt die gleiche Strafe.

Sowohl Jacobacci als auch Pfeifer hatten beim zurückliegenden Drittliga-Spiel der Giesinger in Köln (1:2) die Rote Karte nach dem Schlusspfiff gesehen. Grund dafür waren ihre Beschwerden bei Schiedsrichter Timon Schulz (kicker-Note 5), nachdem die Gäste das Spiel in doppelter Unterzahl noch in der Nachspielzeit verloren hatten.

Das DFB-Sportgericht sah über die doppelte Innenraumsperre hinaus von einer Geldstrafe ab, da Jacobacci und Pfeier "sportgerichtlich bislang noch nicht in Erscheinung getreten sind", heißt es auf der Klub-Website.

Schon zuvor hatte der DFB mitgeteilt, dass Rot-Sünder Leroy Kwadwo für zwei Spiele gesperrt wurde, nachdem er in Köln die Rote Karte für einen üblichen Tritt gesehen hatte.