DFB bestraft Döring: Wiesbadens Trainer wird im Relegations-Hinspiel fehlen

Im Relegations-Hinspiel gegen den SSV Jahn Regensburg muss Zweitligist SV Wehen Wiesbaden auf seinen Trainer verzichten. Für seinen verbalen Ausrutscher beim Saisonfinale belegte der DFB den 44-Jährigen mit einem Innenraumverbot.

Trotz einer 1:2-Niederlage gegen Zweitligameister St. Pauli hat sich der SV Wehen Wiesbaden am finalen Zweitligaspieltag noch in die Relegation gerettet. Wenn die Hessen, die erst im vergangenen Jahr den Weg in die zweite Liga über die Relegation geschafft hatten, dort auf den SSV Jahn Regensburg treffen, wird ein Mann allerdings fehlen: Interimscoach Nils Döring. Ein Ausbruch der Emotionen zu Beginn der zweiten Hälfte gegen St. Pauli hat Folgen für den 44-Jährigen.

In der 56. Minute hatte der Trainer, der erst Ende April die Geschicke beim SVWW vom kurz zuvor entlassenen Aufstiegstrainer Markus Kauczinski übernommen hatte, kurz nach dem zwischenzeitlichen Ausgang der Gäste vehement einen Elfmeter vom Unparteiischen Deniz Aytekin gefordert - und war von diesem prompt vom Platz gestellt worden.

Direkt nach dem Schlusspfiff hatte sich Döring einsichtig gezeigt, er habe einen "Riesenfehler gemacht", erklärte der 44-Jährige nach der Partie und hoffte auf Milde. "Ich hoffe auf ein mildes Urteil und dass man beide Augen zudrückt", hatte der Coach erklärt. Am Dienstag nach dem dramatischen Saisonfinale gab der DFB nun die Strafe für Dörings Fehlverhalten bekannt. Weil sich Döring "unsportlich am Spielfeldrand verhalten" hatte, verurteilte ihn das DFB-Sportgericht zu einem Innenraumverbot für eine Partie.

Beim Rückspiel kann Döring wieder an der Seitenlinie stehen

Während des Innenraumverbots sei es "einem Mannschaftsoffiziellen nicht gestattet, während eines Spiels seines Teams im Stadioninnenraum zu sein. Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten.", erklärte der DFB in seiner Pressemitteilung. Weder unmittelbar noch mittelbar dürfe er also in diesem Zeitraum in Kontakt treten.

Der Trainer habe dem Urteil des Sportgerichts nach Angaben des DFB auch bereits zugestimmt, damit sei es rechtskräftig. Döring wird somit nur das Relegations-Hinspiel in Regensburg am Freitag (20.30 Uhr) verpassen, beim Rückspiel vor den heimischen Fans in der BRITA-Arena (Dienstag, 20.30 Uhr) kann er wieder wie gewohnt an der Seitenlinie stehen.