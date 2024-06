DFB bestätigt: Pawlak neuer U-16-Trainer

André Pawlak wird neuer Trainer der U-16-Junioren des DFB. Was der kicker bereits vor einigen Tagen vermeldet hat, ist nun auch vom Verband offiziell bestätigt worden. Pawlak, der zuletzt beim 1. FC Köln im Trainerstab tätig war, hatte seinen Vertrag in der Domstadt aufgelöst. Der 53-Jährige hat Erfahrungen im Nachwuchs- als auch im Profibereich, 2019 führte er den FC als Interimscoach in die Bundesliga. Beim DFB übernimmt er den 2009er Jahrgang.