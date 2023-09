DFB bestätigt: Flick leitet das Training am Sonntag

Mit Abpfiff des 1:4-Debakels der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan stellt sich die Frage nach der Zukunft von Hansi Flick. Der DFB gab nun bekannt, dass der Bundestrainer das Training am Sonntag leiten wird.

Wie der DFB am Sonntag bestätigte, wird Hansi Flick wie geplant das öffentliche Training am Sonntag leiten. Für die Einheit auf dem Gelände des VfL Wolfsburg werden rund 3500 Zuschauer erwartet, die sich kostenlose Tickets gesichert haben. Auf dem Trainingsplatz werden vor allem Spieler stehen, die gegen Japan nicht oder nur teilweise zum Einsatz gekommen sind.

Flick steht nach der 1:4-Blamage gegen Japan am Samstagabend unter noch größerem Druck als zuvor schon. Die Niederlage markierte das fünfte Spiel in Serie ohne Sieg für die deutsche Auswahl, nur ein Erfolgserlebnis feierte das Team zum Jahresauftakt gegen Peru (2:0).

Hinter den Kulissen dürfte eine Analyse inzwischen in vollem Gange sein. Noch am Samstagabend hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler über mögliche Konsequenzen gesagt, man täte nun erstmal gut daran, "zur Ruhe zu kommen" und eine Nacht vergehen zu lassen.

Für die DFB-Auswahl geht es schon am Dienstag mit dem Härtetest gegen Frankreich in Dortmund weiter. Im Oktober stehen Spiele in den USA und Mexiko an.