DFB beschließt: Für Ausbildungsvereine und Vertragsamateure gibt's mehr Geld

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat eine Erhöhung der Ausbildungsentschädigungen für Jugendspieler beschlossen. Auch die Mindestvergütung für Vertragsspieler steigt.

Um die Nachwuchsarbeit der Amateurvereine stärker zu belohnen, wird der DFB künftig die bei Vereinswechseln fälligen Beträge erhöhen. Betroffen dabei sind Wechsel zu höherklassigen Vereinen mit Leistungszentrum, sofern dabei der Status des Spielers als Amateurspieler unverändert bleibt. Maßgeblich bei der Berechnung ist immer die Liga-Zugehörigkeit der ersten Herrenmannschaft des neuen Klubs.

Beträge verdoppelt

Was das konkret bedeutet: Verpflichtet ein Bundesligist etwa einen A- oder B-Jugendlichen (jüngerer Jahrgang) mit Amateurstatus, wird so ab der kommenden Saison ein Grundbetrag von 5.000 Euro an den abgebenden Verein fällig (bisher 2.500 Euro). Hinzu kommen je 400 Euro pro Saison, die der Spieler für den abgebenden Klub ab Vollendung des sechsten Lebensjahres im Einsatz war. Zweitligisten müssen 2.250 Euro (plus 200 Euro pro angefangener Saison) zahlen, Drittligisten 1.250 Euro (plus 100 Euro pro Saison). Künftig sollen zudem alle an der Ausbildung beteiligten Vereine profitieren: Der Saisonbetrag gilt auch für die vorherigen Klubs des Spielers.

Bei C- und D-Jugendlichen des älteren Jahrgangs liegt die zu entrichtende Ausbildungsentschädigung für Bundesligisten künftig bei 3.000 Euro (bisher 1.500 Euro) sowie 400 Euro pro Spieljahr (bisher 200 Euro). In Planung soll sich auch eine "vergleichbare vertragliche Vereinbarung" für Wechsel von Amateurspielern befinden, die zu Vertragsspielern werden.

Mindestvergütung von Vertragsamateuren

Zudem wird die Mindestvergütung für Vertragsspieler und -Spielerinnen ab der Saison 2024/2025 erhöht - von derzeit monatlich 250 auf dann 350 Euro. Angepasst wurde die Mindestvergütung aus Inflationsgründen, aber auch, weil die Umgehung der Ausbildungsentschädigung dadurch wirtschaftlich unattraktiver werden soll. Zur Erinnerung: Wird aus einem Amateur ein Vertragsspieler, zahlt der aufnehmende dem abgebenden Verein keine Ausbildungsentschädigung.

Nach einer Hochrechnung auf Basis der Daten des württembergischen Verbandes geht der DFB in Deutschland von mindestens 50 Prozent der Vertragsspieler in einer Bandbreite von 250 bis 350 Euro aus. Für bestehende Verträge aber gilt Bestandsschutz.