DFB belegt Saarbrücken mit happiger Geldstrafe

Der 1. FC Saarbrücken wurde vom DFB-Sportgericht zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Das Gremium ahndete damit das Fehlverhalten einiger FCS-Fans beim Auswärtsspiel in Essen.

Am 9. Spieltag trat der 1. FC Saarbrücken zum Gastspiel an der Hafenstraße bei Aufsteiger Rot-Weiss Essen an - knapp 16.000 Zuschauern wohnten der Partie der beiden Traditionsvereine bei. Einige davon schlugen über die Stränge, was für den 1. FCS nun finanzielle Folgen hat.

Denn das Sportgericht verurteilte den 1. FCS deswegen zu einer happigen Geldstrafe: Insgesamt 17.800 Euro müssen die Saarländer berappen. Das DFB-Sportgericht ahndete damit das Abbrennen von insgesamt 50 pyrotechnischen Gegenständen im Saarbrücker Fanblock während der Partie. Zudem wurde in der Nachspielzeit ein voller Becher in Richtung zweier Ordner geworfen - dieses Mal aus dem Saarbrücker Sitzblockbereich heraus.

Von der Summe kann der 1. FCS bis zu 5900 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB dann aber bis 31. Mai 2023 nachzuweisen wäre. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.

Der 1. FC Saarbrücken liegt vor dem Start der Restsaison auf Rang zwei und ist einer der Mitfavoriten auf den Aufstieg. Zum sportlichen Auftakt 2023 empfangen die Saarländer am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) den MSV Duisburg.