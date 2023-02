DFB belegt Nagelsmann nur mit einer Geldstrafe

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dessen Schiedsrichter-Kritik lediglich mit einer Geldstrafe belegt.

50.000 Euro muss Nagelsmann bezahlen, nachdem er sich beim 2:3 der Bayern in Mönchengladbach unsportlich gegenüber Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden, kicker-Note 5,0) geäußert hatte. Es ging um die umstrittene frühe Rote Karte gegen Bayern-Abwehrspieler Dayot Upamecano, der mittlerweile für ein Spiel gesperrt worden ist.

Der Trainer hat dem Richterspruch bereits zugestimmt, womit das Urteil rechtskräftig ist, heißt es auf der DFB-Website.

Entschuldigung und Einsicht helfen Nagelsmann

Nagelsmann hatte sich im Anschluss an das Spiel in Mönchengladbach im Kabinentrakt unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam geäußert ("Weichgespültes Pack"). Da er bislang "sportgerichtlich noch nicht in Erscheinung getreten war, sich noch am selben Abend entschuldigte und auch in der Stellungnahme an den Kontrollausschuss Einsicht zeigte, sah das Gremium von der Beantragung eines Innenraumverbots ab", heißt es beim DFB weiter.

Im Gegensatz zu Upamecano steht Nagelsmann den Bayern somit am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Topspiel der Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin zur Verfügung.