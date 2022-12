DFB begrüßt EuGH-Anträge zur Super League: "Frontalangriff auf die Grundwerte des Sports"

Im Rechtsstreit um die Einführung und Gründung einer Super League hat es eine Art Vorentscheidung gegeben. Klubs, die parallel zukünftig in einer Super League spielen wollen, müssen sich vorab eine Erlaubnis einholen. Der DFB unterstützt die Entscheidung.

Bernd Neuendorf ist froh über die Vorentscheidung in Sachen Super League. IMAGO/Beautiful Sports

Der Knall war groß, als im April des vergangenen Jahres zwölf Verbände die Gründung eines neuen Klubwettbewerbs, der Super League, bekanntgegeben hatten. Nach massivem Widerstand aus Verbänden, Vereinen und Fanszenen hatten sich viele Klubs von dem Projekt aber wieder zurückgezogen. Lediglich Juventus Turin, der FC Barcelona und Real Madrid hatten Klage vor einem Madrider Gericht eingereicht, weil sie eine Monopolstellung der Verbände beklagt hatten.

Generalanwalt Athanasios Rantos aus Griechenland hat nun in einem Statement vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verkündet, er halte "die FIFA/UEFA-Regeln, die jeden neuen Wettbewerb von einer vorherigen Genehmigung abhängig machen, mit dem Wettbewerbsrecht der Union für vereinbar".

Neuendorf: "Hätte gravierende Folgen für den Fußball in unserem Land"

Demnach dürfen FIFA und UEFA den Top-Klubs also verbieten, an einer neugegründeten Super League teilzunehmen - diese müssten sich zwischen den Wettbewerben entscheiden.

Der DFB begrüßt das. "Ich bin sehr erfreut über diese Einschätzung. Ich halte die Idee der Super League nach wie vor für einen Frontalangriff auf das europäische Sportmodell und die Grundwerte des Sports", wird DFB-Präsident Bernd Neuendorf auf der Verbandswebsite zitiert. "Sich von den bestehenden Strukturen des organisierten Sports abzukoppeln, hätte gravierende Folgen für den Fußball in unserem Land. Ich hoffe daher, dass die Richter am EuGH der Empfehlung des Generalanwalts folgen", so Neuendorf weiter.

Das Urteil des EuGH wird im Laufe des ersten Halbjahres 2023 erwartet.