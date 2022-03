DFB-Antrag abgewiesen: Kadergröße bei Frauen-EM bleibt

Die Kadergröße bei der anstehenden Frauen-EM wird nicht erhöht, wie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Mittwoch mitteilte. Ein Antrag des DFB wurde zurückgewiesen.

Im Juli geht die EM der Frauen in England über die Bühne. Mit der DFB-Elf. Die wird aus 23 Spielerinnen bestehen. Ein Antrag des DFB, den Kader aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auf bis zu 26 Spielerinnen auszuweiten, wurde von der UEFA zurückgewiesen, wie Voss-Tecklenburg im Rahmen einer Video-Pressekonferenz am Mittwoch mitteilte.

Die Bundestrainerin hätte den vorgeschriebenen 23er Kader für alle EM-Teilnehmer gerne vergrößert, "dass wir vielleicht 25 oder 26 Spielerinnen nominieren dürfen", um Ausfälle aufzufangen. "Das wird nicht der Fall sein", erklärte die 54-Jährige. "Was noch nicht ganz klar ist, ist das Thema der Nachnominierungen, sollte es coronabedingte Ausfälle geben." Da soll je nach Entwicklung der Pandemie geprüft werden, ob gegebenenfalls zu bestimmten Bedingungen Nachnominierungen möglich sind", ergänzte Teammanagerin Maika Fischer.

Wir müssen noch ein bisschen formen, um zu performen. Martina Voss-Tecklenburg

Vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Portugal am 9. April in Bielefeld und gegen Serbien am 12. April in Belgrad muss Voss-Tecklenburg auf einige EM-Kandidatinnen verzichten, der Corona-Ausbruch bei Meister FC Bayern macht die Sache nicht leichter.

Jammern? Voss-Tecklenburg versucht einen anderen Ansatz

"Dass wir aktuell immer wieder Ausfälle haben, ist nicht schön", doch jammern will die Bundestrainerin nicht: "Sondern wir versuchen umso mehr, immer wieder die Spielerinnen, die da sind, ein Stück weiterzubringen, individuell mehr mitzunehmen, weiterhin immer nachzufragen, ob unsere Spielprinzipien verstanden sind.»

"Wir müssen noch ein bisschen formen, um zu performen", sagte Voss-Tecklenburg. Das gilt für die beiden WM-Qualifikationsspiele ebenso wie für die EM im Juli.

Lesen Sie auch: Voss-Tecklenburg nominiert Kader: Popp nach einem Jahr zurück