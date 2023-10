DFB-Aktion in den USA: Pakete für Obdachlose

Vor dem ersten Training in den USA engagiert sich die deutsche Nationalmannschaft für einen guten Zweck. Gemeinsam mit NFL- und MLS-Spielern werden Hilfspakete für Obdachlose gepackt.

Päckchen packen für den guten Zweck: Gemeinsam mit Profis des NFL-Teams New England Patriots und Fußballern von New England Revolution engagieren sich die deutschen Nationalspieler für Obdachlose.

Als Aktion der "Stiftung der Nationalmannschaft" werden am Dienstagvormittag (Ortszeit) zum Welt-Obdachlosentag am Stadion in Foxborough von den Sportlern 300 Pakete unter anderem mit Winterkleidung, Essen und auch Souvenirs wie Autogrammkarten gepackt und auf Lieferwagen geladen. Diese sollen dann an Bedürftige in den USA verteilt werden.

Für die DFB-Auswahl, die sich auf dem Gelände der Patriots bis zum Freitag auf ihre zwei Testspiele in Amerika vorbereitet, nehmen Robin Gosens vom 1. FC Union Berlin und Ex-Nationalspieler Arne Friedrich an der Aktion teil. Die Nationalmannschaft trifft am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Hartford auf den Gastgeber USA. Am Mittwoch kommender Woche (2 Uhr) ist Mexiko der Gegner in Philadelphia.