DFB-Akademie inside: Zurück an die Weltspitze. Jetzt!

Im Rahmen von "Akademie inside" erscheint im kicker einmal im Monat eine Kolumne von Experten der DFB-Akademie. Diesmal: Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie, der auf ein "wichtiges und ereignisreiches Jahr" zurückblickt.

Von Tobias Haupt (Leiter der DFB-Akademie)

Unsere A-Nationalmannschaft hat sich unter Hansi Flick souverän als Gruppenerster für die WM in Katar qualifiziert. Unsere U-21-Nationalmannschaft ist dieses Jahr Europameister geworden. Unsere Frauen-Nationalmannschaft hat sich ungeschlagen für die EM in England qualifiziert. Mit Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Ralf Rangnick beschäftigen aktuell drei der Top-Klubs in England einen deutschen Cheftrainer - zudem ist beim FC Arsenal mit Per Mertesacker einer der WM-Helden von Rio für den Nachwuchs verantwortlich. Mit Florian Wirtz, Karim Adeyemi, David Raum und Lukas Nmecha haben zudem vielversprechende Talente in diesem Jahr ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft gefeiert. Sind also Veränderungen im deutschen Fußball gar nicht notwendig? Ganz im Gegenteil!

Unsere Ausgangslage ist zwar nach wie vor gut. Wir alle haben aber höchste Ansprüche, wollen den fünften Stern für Deutschland und nach Möglichkeit 2024 das Sommermärchen 2.0 starten. In einigen Bereichen allerdings haben uns andere Nationen den Rang abgelaufen - wie z. B. in der Konsequenz, die Talente und ihre individuelle Entwicklung ins Zentrum zu stellen, der individuellen Begleitung von Top-Talenten im Übergangsbereich sowie beim Thema Datenanalyse und neue Technologien. Ich möchte daher an dieser Stelle auf ein wichtiges und ereignisreiches Jahr zurückblicken, in dem wir bereits an entscheidenden Stellschrauben gedreht haben, um jetzt an die Weltspitze zurückzukehren und auch zukünftig erfolgreich zu sein.

WEGBEREITER & UMSETZUNGSMOTOR

Die DFB-Akademie arbeitet im Hier und Jetzt am Erfolg des deutschen Fußballs von morgen, indem sie mit zahlreichen Experten (Anm.: Die männliche Form umfasst alle Geschlechter) unsere 15 Nationalmannschaften - Männer und Frauen gleichermaßen - als Wegbereiter und Umsetzungsmotor inhaltlich unterstützt. Im Performance Center haben wir konkrete Lösungen für unsere Mannschaften erarbeitet - z. B. in den Bereichen "Periodisierung", "Positionsspezifische Programme", "Torhüter-DNA", "Schlafoptimierung", "Individuelle Ernährung" und "Leadership".

Das Performance Center schafft optimale inhaltliche Rahmenbedingungen, um einen größtmöglichen Erfolg unserer Mannschaften auf und neben dem Platz zu ermöglichen. Dabei orientieren sich unsere Experten am internationalen Spitzenfußball und bringen regelmäßig neue Impulse in den deutschen Fußball. Die Lösungen, die erarbeitet werden, werden der gesamten Fußballfamilie zur Verfügung gestellt. Das Motto lautet: "Wissen schaffen, Wissen teilen!"

IMPULSGEBER & KOMPETENZZENTRUM

Unser Anspruch ist es, Impulsgeber und Kompetenzzentrum für den gesamten deutschen Fußball zu sein. Deshalb drehen wir jeden Stein einzeln um und bauen u. a. ein eigenes Tech Lab, in dem neueste Technologien entdeckt, getestet und auf ihre Mehrwerte für den Fußball hin überprüft werden. Technologie und Digitalisierung nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck, um konkrete Lösungen für real existierende Probleme zu schaffen. Neue Impulse für unsere Nationalmannschaften und den deutschen Fußball haben beispielsweise zwei Hackathon-Formate geliefert, in denen neue Erkenntnisse in der automatisierten Spielanalyse gewonnen wurden. Der eigene Leadership-Podcast der DFB-Akademie ermöglicht den Blick über den Tellerrand und liefert einzigartige Einblicke von Führungspersönlichkeiten aller gesellschaftlichen Bereiche.

AUS- & WEITERBILDUNGSINSTITUTION

Die DFB-Akademie hat sich im vergangenen Jahr weiter als Aus- und Weiterbildungsinstitution des deutschen Fußballs etabliert: Wir haben die gesamte Trainerausbildung in Deutschland reformiert, indem wir die Lizenzpyramide durch eine -treppe ersetzt haben. Neue Lizenzstufen wie die B+- und A+-Lizenz stärken die individuelle Entwicklung im Kinder- und Jugendfußball. Zudem haben wir eine Kindertrainer-App entwickelt und ein erstes Pilotprojekt mit zwei regionalen Trainerentwicklern gestartet.

Daneben investieren wir gezielt in die Schlüsselpositionen des deutschen Fußballs, indem wir für die Trainer spezifische Weiterbildungsprogramme anbieten (z. B. Elite-Cheftrainer-Fortbildung, Excellence Training etc.). Für die Sportdirektoren der Zukunft haben wir im engen Schulterschluss mit den Profivereinen und der DFL ein eigenes Ausbildungsprogramm ins Leben gerufen - hinzu kommen weitere Zertifikatsprogramme für die LZ-Leiter, Sportpsychologen und Teammanager. Über spezielle gemeinsame Stipendien von DFB und DFL werden in diesen Programmen gezielt Frauen im Fußball gefördert. Daneben setzen wir Angebote für aktuelle und ehemalige Nationalspieler um. Die fundierte Aus- und Weiterbildung der Schlüsselpositionen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Zukunft des deutschen Fußballs. Das Motto lautet dabei stets: "Der Mensch und seine individuelle Entwicklung stehen im Zentrum!"

NETZWERK- & AUSTAUSCHPLATTFORM

Eine weitere tragende Rolle für die Zukunft des deutschen Fußballs kommt der DFB-Akademie als Netzwerk- und Austauschplattform zu - sowohl analog als auch digital. Bereits heute werden auf der Plattform der Akademie Themen gebündelt, und die Top-Experten des deutschen Fußballs tauschen sich hier regelmäßig aus, um zusammen Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu erarbeiten. Nach der gemeinsamen USA-Reise 2019 etwa haben an den diesjährigen Leadership Days in Kitzbühel 23 Top-Entscheider des deutschen Fußballs teilgenommen. Daneben haben sich beispielsweise auch die Medizinertagung und die Fortbildungsreihe "Fußballmedizin" für die im Fußball tätigen Ärzte etabliert. Insbesondere in der aktuellen Pandemie wird zudem das digitale Ökosystem der DFB-Akademie genutzt, um mit unseren Spielern in Kontakt zu bleiben und individuelle Trainingsinhalte zur Verfügung zu stellen.

Anfang 2022 steht für den gesamten DFB ein weiteres Highlight und ein Meilenstein in seiner zukünftigen Entwicklung an: der Einzug aller DFB-Mitarbeiter in den neuen DFB-Campus. Das Herzstück des neuen Gebäudes bildet dabei die DFB-Akademie, in der der deutsche Fußball erstmalig in seiner über 150-jährigen Geschichte ein eigenes sportliches Zuhause erhalten wird. Der Kulturwandel, der seit mehr als drei Jahren Teil unserer DNA ist und der geprägt ist von Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz und gegenseitigem Vertrauen, soll dann auch in der neuen Heimat des DFB für jeden spürbar werden. Ein nächster entscheidender Schritt zurück an die Weltspitze.

Tobias Haupt (37), promovierter Fußballmanager, ist seit 2018 Leiter der DFB-Akademie. Hier verantwortet er u. a. die Bereiche Performance, Technologie und Innovation sowie die gesamte Trainer- und Experten-Entwicklung im deutschen Fußball.

Einmal im Monat schreiben Expertinnen und Experten der DFB-Akademie im kicker über die vielfältigen Akademiethemen wie Trainerausbildung, Technikschule, Taktikschule, Manager-Zertifikat, Ernährung, neurozentriertes Training oder künstliche Intelligenz. Es geht um Entwicklung und Fortschritt im Fußball - kurzum: "Akademie inside".