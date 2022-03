DFB-Akademie inside: Der Campus als Turbo im Turnierjahr

Im Rahmen von "Akademie inside" erscheint im kicker einmal im Monat eine Kolumne von Experten der DFB-Akademie. Diesmal beleuchten Oliver Bierhoff, Geschäftsführer der Nationalmannschaften & Akademie beim DFB und Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie die Aufgaben des neuen DFB-Campus im Turnierjahr der Superlative.

Von Oliver Bierhoff (Geschäftsführer der Nationalmannschaften & Akademie beim DFB) und Tobias Haupt (Leiter der DFB-Akademie)

Unser gemeinsames Motto lautet: "Zurück an die Weltspitze". Dafür haben wir in den vergangenen Jahren vieles verändert und sind neue Wege gegangen. 2022 ist ein Turnierjahr der Superlative für den gesamten DFB. Bis zu acht Turniere stehen für unsere 15 Nationalmannschaften in den kommenden zehn Monaten an. Mit zwei absoluten Highlights: Von 6. bis 31. Juli findet in England die Europameisterschaft der Frauen statt. Für das stark verjüngte Team von Martina Voss-Tecklenburg geht es darum, die nächsten Schritte zu gehen und sich im hart umkämpften Wettbewerb an der Spitze zu behaupten. Von 21. November bis 18. Dezember schließt unsere A-Nationalmannschaft das Jahr bei der Weltmeisterschaft in Katar ab. Das Team um Hansi Flick und seine jüngsten Auftritte lassen uns optimistisch auf die weitere Entwicklung schauen. Zwei Großchancen für den deutschen Fußball!

Der neue DFB-Campus als Turbo für den deutschen Fußball

Viel verändert hat sich in den vergangenen Monaten auch in der Kennedyallee 274 im Frankfurter Süden. Jetzt ist es so weit: Die ersten Abteilungen der DFB-Verwaltung ziehen in diesen Tagen in unser neues Zuhause, den DFB-Campus, ein. Die DFB-Akademie wird als Maschinenraum des deutschen Fußballs und unserer Nationalmannschaften endlich sichtbar! Einzelne Bereiche wachsen noch enger zusammen. Ein Beispiel: Im Rahmen unserer positionsspezifischen Programme identifizieren wir, wie sich Stürmer im Strafraum optimal bewegen. Im TechLab visualisieren wir diese Laufwege mithilfe von Virtual-Reality-Brillen. Dann wird draußen, direkt vor der Tür, auf dem Platz getestet. Das generierte Wissen teilen wir, indem wir die Klubs zu uns einladen. Die Akademie funktioniert als Umsetzungsmotor und Austauschplattform. Spätestens mit der offiziellen Eröffnung im Sommer wird klar werden, warum unsere neue Heimat im Herzen Frankfurts der Turbo für den gesamten deutschen Fußball ist: alles unter einem Dach, kurze Wege, Teamwork und für etwa 560 Mitarbeiter (Anm.: Die männliche Form umfasst alle Geschlechter) der direkte Blick auf die Rasenplätze - allen wird täglich vor Augen geführt, wofür wir arbeiten.

Mindestanspruch Halbfinale

An allererster Stelle für unsere Spieler auf dem Platz. Deren Turnierjahr beginnt am 3. Mai, wenn die U-17-Juniorinnen zur EM nach Bosnien und Herzegowina aufbrechen. Die Jungs von U-17-Coach Marc Meister spielen, die erfolgreiche Qualifikation vorausgesetzt, knapp zwei Wochen später ebenfalls eine EM. Sie sind zu Gast bei unseren Freunden in Israel. Ab dem 27. Juni laufen die U-19-Juniorinnen in Tschechien bei der EM auf. Kurz darauf zählt es für unsere Frauen: Anpfiff des ersten EM-Gruppenspiels gegen Dänemark in Brentford ist am 8. Juli. Parallel zu diesem Groß- ereignis spielen in der Slowakei die besten acht U-19-Mannschaften des Kontinents ihren Meister aus. Im Spätsommer und Herbst finden in Costa Rica (U 20) und Indien (U 17) mit den Weltmeisterschaften die bedeutendsten Turniere des Jahres im Juniorinnen-Bereich statt. Unser Ziel bei all diesen Events ist das gleiche: unseren Spielern einzigartige Möglichkeiten für ihre persönliche Weiterentwicklung geben und mit unseren Teams mindestens ins Halbfinale einziehen.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für alle Teams ist die Belastungssteuerung, oder genauer: die Periodisierung. Aufgrund der vielen Partien und hohen Trainingsintensität ist es eine enorme Herausforderung, konstant Weltklasse-Leistungen abzurufen. Dafür braucht es individuelle Analysen auf einer fundierten Datenbasis und Phasen der Erholung. Wir sind der festen Überzeugung, dass in diesem Turnierjahr nicht die besten Spieler die großen Titel gewinnen werden - sondern die Mannschaften, die ihre besten Spieler spielfit auf den Platz bekommen. Spieler also, die körperlich wie mental in einem Top-Zustand sind. Eine WM im November und Dezember ist zudem eine große Herausforderung für die Psyche und für uns alle eine vollkommen neue Erfahrung. Mitten in der eigentlichen Saison nochmals hochzufahren, sich noch stärker zu fokussieren, kostet Kraft. Wir bereiten unsere Spieler auf diese Herausforderungen intensiv und mit ganz individuellen Lösungsansätzen vor. Unsere Fitnesstrainer Nicklas Dietrich und Krunoslav Banovcic stehen zum Beispiel das ganze Jahr über im engen Austausch mit den Vereinen. Eines der Ziele ihrer Arbeit ist es, ein gemeinsames Belastungs-Dashboard für Klubs und Nationalteam aufzubauen. Denn gerade, wenn es um die Fitness und die richtige Periodisierung geht, ist eine einheitliche, gemeinsame Datengrundlage essenziell. Wer hat wann gespielt, wann trainiert und in welcher Intensität? Die Antworten auf Fragen wie diese werden im Dashboard gebündelt. Was wiederum exemplarisch zeigt, wie wichtig uns die individuelle Begleitung unserer Nationalspieler ist - sowohl auf dem Platz als auch daneben.

Katar als nächste große Herausforderung

Zur Vorbereitung neben dem Platz gehört auch die Aufklärung unserer Mannschaften über die jeweilige Situation im Austragungsland. Beispiel Katar: Als sportlich Verantwortliche ist es uns ein großes Anliegen, mündige Spieler im Team zu haben, die sich auch über den Sport hinaus informieren und eine eigene Meinung vertreten. Daher werden unsere Spieler bei Treffen mit Nichtregierungsorganisationen u. a. für die Menschenrechtslage und die Situation der Arbeiter vor Ort sensibilisiert. Aus sportlicher Sicht glauben wir nicht nur an die Möglichkeiten auf dem Platz, sondern auch an die große Chance abseits des Rasens, dass der Fußball ein Motor für eine Entwicklung hin zum Besseren sein kann.

Die WM in Katar ist nicht nur wegen des Zeitpunkts eine besondere. Auch logistisch bringt der Austragungsort Herausforderungen mit sich. Etwa wegen der Hitze oder den möglichst kurzen Wegen vor Ort. Weil unser Teammanagement bislang einen hervorragenden Job macht, sind wir zuversichtlich, dass wir perfekte Rahmenbedingungen für unsere Mannschaft haben werden, um optimale Voraussetzungen für den sportlichen Erfolg zu schaffen. Dieses Mal müssen wir zugleich in besonderer Weise hinter die Kulissen schauen. Uns ist sehr daran gelegen, einen vernünftigen Prozess zur Überprüfung von Arbeitsstandards durchzuführen.

Bei uns wächst neben all diesen Themen die Vorfreude: auf den Einzug in den DFB-Campus. Auf ein intensives Turnierjahr. Und ganz besonders auf die Unterstützung der gesamten Fußballfamilie für unsere Mannschaften, wenn sie alles geben werden, um die nächsten Titel für unser Land zu gewinnen.

Oliver Bierhoff (53), 70-maliger Nationalspieler und Europameister von 1996, ist Geschäftsführer Nationalmannschaften & Akademie beim DFB. Seit seiner Rückkehr zum Verband in anderer Funktion im Juli 2004 treibt er die Weiterentwicklung und Innovation des deutschen Fußballs voran. Tobias Haupt (38), promovierter Fußballmanager, ist seit 2018 Leiter der DFB-Akademie. Er verantwortet u. a. die Bereiche Performance, Technologie und Innovation sowie die Trainer- und Experten-Entwicklung.

Einmal im Monat schreiben Expertinnen und Experten der DFB-Akademie im kicker über die vielfältigen Akademiethemen wie Trainerausbildung, Technikschule, Taktikschule, Manager-Zertifikat, Ernährung, neurozentriertes Training oder künstliche Intelligenz. Es geht um Entwicklung und Fortschritt im Fußball - kurzum: "Akademie inside".