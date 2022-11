DFB: 46 Millionen an Steuerrückstellungen

Einen Jahresabschluss für das Jahr 2021 kann der Deutsche Fußball-Bund (DFB) noch nicht präsentieren. Dafür muss er 46 Millionen Euro an Rückstellungen bereithalten. Grund ist mal wieder Stress mit dem Fiskus.

Die DFB-Zentrale in Frankfurt am Main. picture alliance / Kirchner-Media

Wie gewonnen, so zerronnen, könnte man fast sagen. Denn eigentlich waren die jüngsten Nachrichten, die der DFB in Sachen Steuern erhielt, doch positiver Natur. So hat der Verband dank der Verfahrenseinstellung in Sachen Sommermärchenaffäre gegen seine früheren Funktionäre Dr. Theo Zwanziger, Horst R. Schmidt und Wolfgang Niersbach gute Chancen auf eine Steuerrückzahlung von etwa 25 Millionen Euro - auch wenn die Staatsanwaltschaft Frankfurt/M. in Revision gehen dürfte.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass uns zu Unrecht die Gemeinnützigeit für 2006 aberkannt wurde", sagte Stephan Grunwald in einer Medienrunde am Mittwochnachmittag. Der neue DFB-Schatzmeister erläuterte, dass eine Klage beim Finanzgericht Kassel anhängig sei. Das ist nun aber nicht die einzige Unwägbarkeit in Sachen Steuern beim mitgliederstärksten Sportfachverband der Welt und deshalb hat das im März neu gewählte Präsidium den 2021er Jahresabschluss noch nicht abgenommen. Intern laufen Prüfungen und Beratungen.

Wegen dreier Baustellen sind, so Grunwald, satte Rückstellungen in Höhe von rund 46 Mio. Euro notwendig. Eigentlich läge das operative Ergebnis bei 18 Mio. Euro. "Das wird nun belastet durch die Rückstellungen, so dass wir ein negatives Ergebnis im zweistelligen Millionenbereich erwarten", so Grunwald. Der Unternehmensberater ist jedoch guter Dinge, die kritischsten Punkte beim Fiskus ausräumen zu können.

DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald. IMAGO/Revierfoto

16,8 Mio. Euro an Rückstellungen bedingt ein Streit mit dem Fiskus um Namens- und Logorechte im Sponsoring mit Adidas, das in der steuerfreien Vermögensverwaltung verbucht wurde bis zur Gründung der DFB GmbH & Co. KG anno 2022. 26 Mio. Euro könnte den DFB die drohende Aberkennung der Gemeinnützigkeit für 2014 und 2015 kosten, hier geht es um die Verbuchung von Bandenwerbung. "Unsere Auffassung und die unserer externen Juristen ist eindeutig", sagt Grunwald. Man darf diesen Satz für die Gesamtbewertung aus DFB-Sicht auf die beiden genannten Sachverhalte beziehen.

Unbequeme Fragen an Ex-Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge und Ex-Vize-Präsident Dr. Rainer Koch

Neu dazugekommen ist das Thema Bewirtungskosten, das nach Verbandsangaben bei einer internen Prüfung aufgekommen und selbst zur Anzeige gebracht worden sei. So wurden diese seit mindestens 2012 zu 100 Prozent als Betriebsausgabe bewertet, erlaubt sind aber eigentlich nur 70 Prozent. Mit 3,3 Mio. Euro setzt man intern mögliche Nachzahlungen an. Dass ein Jahrzehnt lang möglicherweise falsch verbucht wurde, findet Grunwald "irritierend".

Das dürfte unbequeme Fragen an die alte Führung zur Folge haben, allen voran Ex-Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge und Ex-Vize-Präsident Dr. Rainer Koch, dem der Rechtsbereich unterstand. Zumal unter ihnen ja auch die Ermittlungsfirma Esecon beauftragt wurde. Stellt sich die nächste Frage: Was haben die Anwälte und Detektive da gegen ein dem Vernehmen nach nicht zu knappes Honorar eigentlich ermittelt? Esecon sollte sich ja neben dem Sommermärchen in einer Generalinventur vor allem die Finanzflüsse genau ansehen. Und es bliebe noch ein weiterer Adressat für spannende Fragen: Der in der Medienrunde anwesende Münchner Steuerstrafrechtler Dr. Jan-Olaf Leisner, der den Verband ebenfalls seit Jahren begleitet und das Vorgehen der Behörden als "überproportionale Härte" abkanzelte.

Die gute Nachricht für den Verband: Die Zahlungsunfähigkeit droht ihm nicht. So betonte Grunwald, dass "wir über genügend liquide Mittel verfügen, um die aufgezeigten Beiträge zu bedienen". Zusammen mit Finanzanlagen verfügt der Verband über einen dreistelligen Millionenbetrag.