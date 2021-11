Dezimiertes Cottbus mit dem Pokal im Hinterkopf nach Leipzig

Vor dem Ost-Duell bei Lok Leipzig stehen Energie-Cottbus-Coach Claus-Dieter "Pele" Wollitz gerade mal 13 Profispieler zur Verfügung. Für das Energie-Urgestein keine Ausrede vor dem Spiel "mit reichlich Zündstoff".

Will den dritten Liga-Sieg in Folge und anschließend im Pokal nachlegen: Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz. imago images/Steffen Beyer

Am Mittwochabend empfängt Lok Leipzig den FC Energie Cottbus. Für den Cottbusser Coach Wollitz seien dies "immer spezielle Spiele mit reichlich Zündstoff". Gerade die Partien bei den Sachsen sind dabei für den 56-Jährigen erinnerungswürdig: "In den Heimspielen zu meiner Zeit haben wir immer souverän gewonnen. Auswärts war es immer schwierig. Da haben wir nach dem DFB-Pokalspiel gegen Bayern München mal 2:0 geführt, eine Rote Karte gesehen - vorher hätten zwei Rote Karten gegen Leipzig ausgesprochen werden müssen - und trotz 2:0-Führung 2:3 verloren", erinnert sich Wollitz an eines dieser besonders speziellen Duelle zu Beginn der Spielzeit 2019/20 und ergänzt: "Es war immer reichlich drinnen, gerade in Leipzig waren wir nie begünstigt, was Entscheidungen anging."

Leistungen gegen Jena und Babelsberg bestätigen

Diesmal soll es für die Brandenburger in Leipzig besser laufen. Wollitz weiß auch schon wie: "Wichtig ist, dass wir die beiden letzten Spiele in der Art bestätigen", spielt der gebürtige Westfale auf die Erfolge bei Carl Zeiss Jena und im heimischen Stadion der Freundschaft gegen den SV Babelsberg an. Sein Team müsse erneut "sehr konzentriert sein und sehr diszipliniert spielen, um unseren Weg umzusetzen", dann könne ein Sieg beim Tabellendritten gelingen, der aktuell mit einem Spiel mehr fünf Zähler vor den Cottbussern liegt.

Diese Ausgangssituation kommt für Wollitz nicht von ungefähr: "Lok hat die Spielart in den Spielen unter dem neuen Trainer verändert. Sie wollen hinten rausspielen, haben ein gutes Anlaufverhalten und sind ganz klar überzeugt davon, über außen, Halbfeldflanken und Tiefenläufe zum Erfolg zu kommen", analysiert der Energie-Trainer die Stärken des kommenden Gegners. Außerdem, so Wollitz weiter, "sind sie ein Team, das sehr zusammenhält. Auch darauf sind die Erfolge der letzten Wochen zurückzuführen".

Taktisches Training nur mit Physiotherapeuten

Die Vorbereitung auf diesen anspruchsvollen Gegner lief bei den personell gebeutelten Lausitzern allerdings alles andere als optimal ab: "Wir haben glaube ich noch 13 Leute und werden das mit jungen Spielern auffüllen", so Wollitz zur aktuellen Personalsituation. Gegen Leipzig fallen unter anderem der gesperrte Jonas Hofmann (fünfte Gelbe Karte) und Max Kremer mit einer Außenbandzerrung aus. Taktisches Training sei deshalb nur mit den Jugendspielern möglich gewesen. "Oder wir nehmen das, was ich schon einmal gesagt habe: Den Physiotherapeuten, Fitnesstrainer und Torwarttrainer", macht Wollitz das Ausmaß der Ausfälle deutlich, die für ihn aber keine Ausrede darstellen. Schließlich habe seine Mannschaft "in den letzten beiden Spielen gezeigt, dass wir die Spiele gewinnen können, wenn wir gewisse Dinge umsetzen".

Landespokal vor der Brust und im Hinterkopf

Dies soll nun auch bei Lok wieder gelingen - und am besten direkt noch am Samstag im Landespokal. Wieder empfängt Energie Babelsberg zu Hause, diesmal jedoch die Fortuna. "Das Ziel ist klar: Halbfinale", macht Wollitz die Cottbusser Ambitionen deutlich. Den Pokal haben sie in Cottbus im Hinterkopf, denn: "Solang wir in der Regionalliga spielen, ist das Ziel, den Landespokal zu holen. Wir möchten nächstes Jahr im Pott sein."