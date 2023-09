Dezimierte Fürther feiern wilden Sieg - Doppelpacker Ujah verpasst 3:2 - SVE baut Serie aus

Beste Unterhaltung gab es am Samstagnachmittag in der 2. Liga. Fürth feierte nach einem wilden Kick einen 4:3-Sieg gegen den KSC und spielte dabei lange Zeit in Unterzahl. Elversberg fuhr den dritten Sieg in Serie ein, während sich Braunschweig und Nürnberg mit einem Remis trennten.

Fürth feiert in Unterzahl spektakulären 4:3-Sieg

Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat nach wilden 90 Minuten gegen Karlsruher SC in Unterzahl einen 4:3-Sieg gefeiert. Im Rohnhof ging es gleich zur Sache. Der schnellen Führung nach einer Ecke (Lemperle) folgte fast postwendend der Ausgleich. Bormuths Treffer und der lange VAR-Check brachten Trainer Alexander Zorniger auf die Palme. Seine Wut wurde schnell wieder besänftigt, denn Abiama staubte zur erneuten Führung ab. Es waren gerade mal 13 Minuten gespielt. Das Spiel nahm sich keine Atempause und in hoher Frequenz ging es weiter. Zunächst drehten Wanitzek und Rückkehrer Stindl zugunsten der Badener, ehe Abiama mit dem Pausenpfiff wieder auf 3:3 stellte. Nach dem Wechsel sah Green schnell die Ampelkarte. Dennoch waren es die Fürther, denen an ihrem 120. Geburtstag nach einer Ecke das 4:3 glückte. Die Gäste hatten keine Antwort mehr parat, sodass die Spielvereinigung mit dem zweiten Saisonsieg etwas aufatmen konnte.

Ujah trifft doppelt und ärgert sich doch

Im Duell der beiden Traditionsvereine gab es in Braunschweig zwischen der Eintracht und dem 1. FC Nürnberg keinen Sieger. Die Gäste starteten zunächst gut in die Partie, ehe Ujah nach einer knappen halben Stunde per Kopf zuschlug. Zuvor hatte er bereits eine große Chance knapp daneben gesetzt. Doch der Club drehte die Partie innerhalb weniger Minuten. Okunuki (38.) und Goller (40.) trafen vor der Pause zum 2:1. In der zweiten Hälfte war es erneut Ujah, der technisch stark zum 2:2 einschoss. Für die Franken traf Kania in der Folge nur den Pfosten, während Ujah in der Nachspielzeit den Last-Minute-Sieg liegenließ und den Platz nach einem Zusammenprall mit FCN-Keeper Mathenia anschließend verletzt verlassen musste. Damit bleibt Braunschweig mit fünf Punkten unter dem Strich.

Joker sticht: Elversberg baut Siegesserie aus

Die SV Elversberg feierte beim SV Wehen Wiesbaden den dritten Sieg in Serie. Elversberg war engagierter und lag nach einem Foulelfmeter (Jacobsen) zur Halbzeit verdient mit 1:0 in Front. Der SVWW kam nach drei Wechseln deutlich druckvoller aus der Kabine. Allerdings schafften es die Gäste schnell, die Partie wieder zu beruhigen. Die Entscheidung fiel in der 78. Minute als VfB-Leihgabe Faghir auf 2:0 stellte. Durch die Siegesserie hat sich Elversberg ins Mittelfeld katapultiert.

HSV führt und verliert

Zum dritten Mal trat der Hamburger SV in der 2. Liga in Osnabrück an, zum dritten Mal verließen die Hanseaten die Bremer Brücke als Verlierer. Osnabrück, vergangene Woche in Hannover noch 0:7 unterlegen, ließ zu Beginn eine Großchance liegen, der HSV nicht. Doch nach Glatzels Führung zeigte der VfL sofort eine Reaktion, kam durch Engelhardt zum Ausgleich und drehte noch vor der Pause das Spiel. Hamburg lief im zweiten Durchgang ideenlos an, die Lila-Weißen indes verpassten es bei einigen guten Gelegenheiten, den Deckel vorher draufzumachen. Dennoch reichte es am Ende für den ersten Saisonsieg des VfL. Der HSV indes kassiert die zweite Niederlage in Folge.

Castaignos verhindert spät zweite FCM-Saisonniederlage

Derweil trennten sich Magdeburg und Paderborn 1:1. Der FCM vergab zwei gute Chancen nach einer halben Stunde, der SCP hingegen traf durch Grimaldi. Zunächst entschied Felix Brych auf Abseits, nach VAR-Überprüfung führten die Gäste aber. Die Heimelf hielt in Durchgang zwei den Druck hoch und durfte spät den am Ende verdienten Ausgleich durch Castaignos bejubeln.