Dewsbury-Hall folgt Trainer Maresca zu Chelsea

Der FC Chelsea hat erneut bei Aufsteiger Leicester City zugeschlagen: Nach Trainer Enzo Maresca kommt auch Eigengewächs Kiernan Dewsbury-Hall - nach einer starken Saison.

Ob der FC Chelsea in diesem Sommer erneut ein Transferfenster dominiert, lässt sich noch nicht seriös beantworten. Am Dienstag gaben die Blues aber immerhin schon ihren zweiten Neuzugang bekannt: Kiernan Dewsbury-Hall kommt von Premier-League-Aufsteiger Leicester City und folgt damit seinem bisherigen Trainer Enzo Maresca an die Stamford Bridge. Der 25-jährige Mittelfeldspieler erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2029 (mit der Option auf eine weitere Spielzeit) und ist kein Schnäppchen: Als Ablösesumme standen zuletzt rund 35 Millionen Euro im Raum.

In der Aufstiegssaison, die Leicester als Spitzenreiter der Championship beendete, gehörte Dewsbury-Hall zu den Leistungsträgern. In 44 Liga-Einsätzen kam der Linksfüßer auf zwölf Tore und 14 Vorlagen und war damit an 26 der 89 Treffer seines Team direkt beteiligt. Ob er unter Maresca auch bei Chelsea eine tragende Rolle spielen darf, bleibt abzuwarten. Die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld ist riesig, auch wenn EM-Fahrer Conor Gallagher den Klub in diesem Sommer noch verlassen könnte.

Ablöse hilft Leicester

Für Chelsea ist Dewsbury-Hall der zweite externe Sommer-Neuzugang nach dem 18-jährigen Offensivmann Omari Kellyman, der für erstaunliche rund 22 Millionen Euro von Aston Villa kam. Wichtige Einnahmen erzielten die Blues vor dem bilanztechnisch wichtigen Stichtag 30. Juni durch die Verkäufe der zuletzt verliehenen Ian Maatsen (Dortmund, jetzt Aston Villa), Lewis Hall (fix nach Newcastle) und Omari Hutchinson (fix zu Ipswich Town).

Finanziell lohnt sich Dewsbury-Halls Transfer auch für Leicester, das Steve Cooper als Maresca-Nachfolger installiert hat: Die Foxes, denen wegen angeblicher Verstöße gegen die Finanzregeln in England ein Punktabzug zum Saisonstart droht, können die komplette Ablöse als Gewinn verbuchen, weil Dewsbury-Hall ein Eigengewächs ist.