Der designierte Meister der Eredivisie, die PSV Eindhoven, hat am Abend per 8:0-Matchdemonstration in Heerenveen einen weiteren Schritt Richtung Titel vollzogen. Sollte Rotterdam bei den Go Ahead Eagles jetzt nicht gewinnen, dürfte die PSV in der Nacht auf Freitag ihren 25. Meistertitel feiern.