Deutschlands WM-Gruppengegner Costa Rica sagt Irak-Test ab

Weil sich Grenzbeamte des Irak nicht an eine Absprache gehalten haben sollen, fällt die Generalprobe von Deutschlands drittem Gruppengegner Costa Rica kurz vor der WM aus. Nun gibt es einen Kaltstart am Mittwoch gegen Spanien.

Deutschlands Vorrundengegner Costa Rica (1. Dezember, 20 Uhr) sagte sein letztes Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Katar ab. Wie die Pressesprecherin der lateinamerikanischen Nationalmannschaft dem Sender ESPN am Donnerstag bestätigte, findet das geplante Spiel im Irak nicht statt, weil eine getroffene Absprache wohl nicht eingehalten wurde.

Demnach sei vereinbart worden, dass die Pässe der Delegationsmitglieder bei ihrer Einreise aus Kuwait nicht gestempelt werden. Da sich die Grenzbeamten nicht daran hielten, kehrte das Team von Trainer Luis Fernando Suarez zurück ins Trainingslager in den Golfstaat. "Wenn sie in Länder wie den Irak einreisen und ihren Pass stempeln lassen, kann das Probleme bei der Einreise in andere Länder verursachen. Wir müssen solche Probleme so weit wie möglich vermeiden", wird Pressesprecherin Gina Escobar von ESPN Costa Rica zitiert.

Das Team um Torwart Keylor Navas reist nun ohne Generalprobe am Freitag nach Katar und bereitet sich dort auf das erste Gruppenspiel gegen Spanien vor (Mittwoch, 17 Uhr).