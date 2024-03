Deutschlands Weltmeister erhalten eine besondere Einladung

In einem Luxus-Resort in Südtirol bereitete sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 2014 auf die Weltmeisterschaft in Brasilien vor. Zehn Jahre danach gibt es eine besondere Einladung.

Hier bereitete sich die deutsche Nationalelf auf die Weltmeisterschaft 2014 vor: Im Golf & Spa Resort Andreus in Südtirol. imago/Schüler