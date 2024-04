Deutschlands weibliche Jugendnationalmannschaft zum Abschluss mit Remis

Ein Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden: Das ist die Bilanz von drei Länderspielen der weiblichen U18-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes gegen den Europameister aus Frankreich.

Im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) standen sich die beiden Teams innerhalb einer Woche in drei Testspielen gegenüber. Zum Abschluss der trainingsreichen Woche gingen die Teams in Menden (Sauerland) mit 34:34 (20:20) Toren auseinander.

Am vergangenen Mittwoch konnte die deutsche Mannschaft Frankreich mit einem überzeugenden 29:26-Sieg in Bergneustadt bezwingen. Beim zweiten Testspiel, das ohne Zuschauer stattfand, mussten die Spielerinnen jedoch eine Niederlage einstecken. Am Samstag stand direkt das dritte Länderspiel auf dem Programm, das in Menden (Sauerland) ausgerichtet wurde. Trotz des Sommerwetters strömten über 1000 begeisterte Handballfans in die Kreissporthalle, um das DHB-Team zu unterstützen. Schließlich musste sich das deutsche Team mit einem 34:34 (20:20) Unentschieden zufriedengeben.

"Insgesamt hätte ich mir ein konstanteres Spiel gewünscht", resümiert Trainer Gino Smits die Leistung seiner Mannschaft. Die DHB-Auswahl fand zunächst gut ins Spiel. Das deutsche Team erspielte sich einen deutlichen Vorsprung und lag nach einer knappen Viertelstunde mit 12:7 Toren deutlich vorne. Die Französinnen konnten den Fünf-Tore-Rückstand allerdings schnell aufholen und glichen in der 23. Spielminute aus (14:14). Bis zur Halbzeitpause lieferten sich die beiden Nationalteams ein Kopf-an-Kopf-Rennen und gingen mit einem Unentschieden (20:20) in die Halbzeitpause. "20 Tore in einer Halbzeit sind zu viele", sagte Trainer Gino Smits.

Durch Treffer von Marlene Tucholke, Aylin Bornhardt und Marleen Kern erarbeitete sich das DHB-Team bis in die 40. Spielminute einen Drei-Punkte-Vorsprung (26:23). In einer spannenden zweiten Halbzeit lag man immer wieder ein oder zwei Tore vor den Gegnerinnen aus Frankreich, die es trotzdem schafften, in der 55. Spielminute den Ausgleich zu erzielen (31:31). Trotz Treffer von Ruslana Litvinov (55.) und Lena Berens (57.) sowie einem 7-Meter-Tor durch Marlene Tucholke (58.) war das französische Team der deutschen Mannschaft dicht auf den Fersen und schaffte es, sich mit dem 34:34 ein Unentschieden zu sichern.

Trainer Gino Smits kritisierte vor allem das schwankende Niveau seines Teams im Spielverlauf. "Trotzdem kann ich die Mannschaft wirklich sehr loben. Die Mädels haben seit der Europameisterschaft große Fortschritte gemacht und konnten den Zuschauern heute ein dynamisches und spannendes Spiel bieten", so der Trainer.

Statistik

Deutschland: Lina Steinecke, Lena Lindemann - Jana Walther, Lilli Frey (1), Alissa Werle (1), Ruslana Litvinov (2), Lotta Christiansen (2), Frida Heimann (2), Elies Mertens (3), Aylin Bornhardt (2), Marleen Kern (5), Lena Berens (1), Laura Klocke, Lin Lück, Marlene Tucholke (11, davon 5 7-Meter-Tore), Kim Ott (4)

Schiedsrichter: Daniel Halbach/ Sebastian Halbach

Zeitstrafen: Deutschland 4 - Frankreich 3

Siebenmeter: Deutschland 5/6 - Frankreich 0/0

