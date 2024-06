Deutschlands U20-Team wahrt Chance auf Turniersieg

Dieses Ergebnis und vor allem die Leistungssteigerung im Verlauf der zweiten Halbzeit hat den U20-Mädels des DHB gut getan. Beim Vier-Nationen-Turnier in Portugal schlug man die Heimmannschaft mit 33:26 (17:14). Vor allem in der zweiten Halbzeit schwamm sich Deutschland frei und beherrschte die Partie.

Das Turnier ist die ideale Möglichkeit für die deutsche Mannschaft, sich den Feinschliff für die Weltmeisterschaft in Nordmazedonien zu holen und unterschiedliche Formationen zu testen. So schickte Trainer Christopher Nordmeyer gegen den Gastgeber in Person Lara Däuble auf Halbrechts von Anfang an nur eine Spielerin auf die Platte, die schon am Donnerstag bei der 30:33-Niederlage gegen Spanien zur gezählt Startsieben hatte.

Die Abwehrvariante blieb derweil die gleiche. Deutschland verteidigte wieder mit einer verbesserten, viele Ballgewinne erzielenden 5:1-Formation, und auch die er Spielverlauf erinnerte in den ersten Minuten an das Spanien-Spiel. Deutschland fand nicht gut in die Begegnung, sodass Nordmeyer schon nach fünf Minuten beim Stand von 1:4 die Auszeit nahm.

Die DHB-Auswahl agierte nach der Ansprache mit mehr Mut in ihren Aktionen, blieb fünf Minuten lang ohne Gegentor und glich nach einem 3:0-Lauf durch Leni Ruwe, die sich zweimal mit viel Entschlossenheit ein Herz beim Abschluss packte und auf hinten auf der vorgezogenen Abwehrposition stark verteidigte, sowie Lara Däuble zum 5:5 aus.

Das 7:6 durch Magdalena Probst (12.) war gleichbedeutend mit der ersten deutschen Führung in diesem Turnier. Diese hatte hat man bei aller Ausgeglichenheit der Partie am Vortag nie für sich beanspruchen können. „Mir hat in den ersten Minuten die Spannung in unserem Spiel gefehlt. Ich habe nach der Auszeit bewusst nicht gewechselt, weil man nur dazu lernen kann, wenn man die Chance erhält. Die Reaktion hat mir sehr gut gefallen", kommentierte Nordmeyer.

Gegen Mitte des ersten Abschnitts wechselte Trainer Nordmeyer durch. Für die Ausgeglichenheit und Homogenität des Aufgebots spricht die gleichmäßige Aufteilung der Tore. Nach der guten Endphase im ersten Abschnitt unter anderem mit einer schadlos überstandenen Unterzahl sowie einem durch Matilda Ehlert bis auf 17:13 ausgebauten Vorsprung hatten bis zur Pause elf Spielerinnen getroffen.

Das hob auch der Trainer hervor: "Unsere Breite ist überzeugend. Wir können wechseln, und die Qualität bleibt unverändert. Das kann bei der WM ein wichtiger Faktor werden."

Nach Wiederbeginn brauchte Deutschland wieder fünf Minuten, um Fahrt aufzunehmen. Das hatte den 15:18-Rückstand zur Folge (35.). Wieder wurde der Hebel ungelegt. Nieke Kühne trumpfte jetzt im linken Rückraum mit vier Toren binnen sechs Minuten auf. Das deutsche Team fand immer mehr Sicherheit und schaffte mit einer 9:1-Serie zum 26:19 (45.) Klarheit.

Portugal kam zwar noch einmal auf, der Sieg geriet jedoch nicht mehr in Gefahr. Er dürfte Selbstvertrauen für Spiel Nummer drei geben. „Wir haben die Partie verdient gewonnen und konnten heute gut unsere Körperlichkeit einbringen", fasste Christopher Nordmeyer zusammen.

Zum Turnierabschluss trifft die deutsche Mannschaft am Samstag ab 16 Uhr auf Frankreich, genauso wie Auftaktgegner Spanien ein Vorrundengegner bei der Weltmeisterschaft in Nordmazedonien. Frankfurt gewann bislang beide Spiele: Spanien wurde mit 32:18, Portugal mit 36:31 bezwungen.

Portugal: Jesus (2), Ferreira (1), Ribeiro (2), Sequeira (7), Semedo (2), Tabuada (2), Correia, Rosa, Figueira 1, Figueiredo 6, Ferreira Silva, Guimaraes, Silva 1, Pico, Rebelo 2



Deutschland: Kothen, Weiss; Fuchs (2), Watzl (2), Probst (4/3), Kühne (8/1), Ehlert (2), Bianco (1), Däuble (4/1), Röpcke (3), Ruwe (2), Tröster (1), Pfundstein (2), Gaubatz (1), Birnkammer, Petzold (1)



Strafminuten: 8/6

Siebenmeter: 4/4 ; 3/6

HP DHB,red

Ergebnisse und Tabelle U20-Turnier

Tag Uhrzeit Team1 Team2 Ergebnis 06.06.24 15:00 Spanien Deutschland 33:30 (15:13) 06.06.24 20:30 Portugal Frankreich 31:36 (16:20) 07.06.24 15:00 Frankreich Spanien 32:18 (12:12) 07.06.24 19:00 Portugal Deutschland 26:33 (14:17) 08.06.24 15:00 Deutschland Frankreich 08.06.24 17:30 Spanien Portugal