Deutschlands U18 mit deutlichem Sieg im ersten Turnierspiel in Lübeck

In den letzten Tests vor der im August anstehenden Europameisterschaft konnte sich die deutsche U18-Auswahl beim Nations Cup in Lübeck nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte gegen EM-Teilnehmer Färöer Inseln mit 32:23 (14:10) durchsetzen.

Die männliche U18-Nationalmannschaft hat ihr erstes von zwei Spielen beim Nations Cups in Lübeck deutlich für sich entschieden. Gegen die Mannschaft der Färöer Inseln stand am Freitagabend ein 32:23 (14:10) an der Anzeigetafel. So deutlich wurde es allerdings erst gegen Mitte der zweiten Halbzeit. Der Gastgeber lag gegen das Team aus dem Nordmeer nie zurück, verpasste es jedoch mit holprigen ersten Minuten zunächst, sich deutlicher abzusetzen. Die Färinger zeigten, dass auch in den Jahrgängen nach Elias Ellefsen á Skipagotu, Hakun West av Teigum und Co. etwas nachkommt, zum Beispiel der neunfache Torschütze Magnus Arason. Sie hielten den Anschluss und mussten erst in den Minuten vor der Pause etwas abreißen lassen (14:10 nach 10:9 für Deutschland).

Als die Führung nach der Pause nach acht torlosen Minuten ins Wackeln geriet (14:13, 38.), drehte das DHB-Team auf. Die 7:1-Serie zum 22:14 (45.) brachte Deutschland auf die Gewinnerstraße. Mehr Engagement in der Abwehr und eine bessere Struktur im Angriff verliehen dem Spiel mehr Sicherheit. „In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft eine ordentliche Leistung gezeigt. Es war heute erst der Anfang auf dem Weg zur Europameisterschaft. Da gehört es dazu, dass noch einige Sachen zu verbessern gibt, aber genau dafür sind solche Spiele da", bilanzierten U18-Bundestrainer Emir Kurtagic und DHB-Talentcoach Carsten Klavehn.

Deutschland: Guretzky, Durmic - Krügele (3), Kusche, Grüner (2/1), Sprößig (2), Zink (2), Wolf (3), Voß (1), Volmert, Strobel (2), Karrenbauer (2), Wanjura (2), Schröder (6), Mudrow (7/1), Daniel

Am Samstag (29. Juni) geht es um 18.30 Uhr weiter gegen die Niederlande. Diese konnte sich im Gegensatz zu den Färingern nicht für die Europameisterschaft in Slowenien qualifizieren.

Übertragungshinweis:

Solidsport überträgt im kostenpflichtigen Livestream aus Lübeck. Der All Access Pass für den Nations Cup sowie den Zugriff auf die Wiederholungen kostet 14,99 Euro, ein Einzelspiel kann für 5,99 Euro freigeschaltet werden.

kli, DHB

Spielplan Nations Cup