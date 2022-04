Deutschlands Pro Club-Mannschaft steht im Eurocup-Finale

Die deutsche Pro Club-Nationalmannschaft hat das Finale des Eurocup 2022 erreicht, im Endspiel um die kontinentale 11vs11-Krone am 4. Mai wartet Portugal.

Die Mission Europameister, die mit der ersten Begegnung der Gruppenphase am 23. März begonnen hatte, steht kurz vor einem womöglich erfolgreichen Abschluss. Die deutsche Mannschaft hat sich beim Eurocup 2022 ins Finale gespielt - dort wartet in der kommenden Woche Portugal.

Das entscheidende Duell steht am 4. Mai um 21 Uhr an. Den Finaleinzug machte die deutsche 11vs11-Auswahl am Mittwoch durch den Triumph gegen Georgien (3:1, 0:0) perfekt - zum Matchwinner avancierte dabei Djukan-Antonio 'Chaos' Gorniak.

Doppelschlag wird zur Vorentscheidung

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit im Hinspiel des Halbfinals schnürte 'Chaos' zu Beginn des zweiten Durchgangs innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack. Marcel 'San' Krause erhöhte kurz vor dem Ende auf 3:0, in der Nachspielzeit konnten die Georgier noch auf 1:3 verkürzen und die Restspannung aufrechterhalten.

Ein echter Ansturm des Halbfinal-Kontrahenten blieb im Rückspiel jedoch aus, das deutsche Pro Club-Team verwaltete das Geschehen geschickt und zog durch ein 0:0 souverän ins Finale ein. Mit 3:1 in der Gesamtabrechnung hatten 'Chaos' & Co. Georgien bereits zum Auftakt in die Gruppenphase und den Eurocup geschlagen.

EM-Titel soll auf WM-Gewinn folgen

Es folgten weitere Erfolge gegen Belgien (4:0, 2:1), Polen (0:0, 2:1) und Italien (0:1, 3:1) auf dem Weg in besagtes Halbfinale. Als letzter Gegner des Wettbewerbs müssen nun also die Portugiesen bezwungen werden, soll aus dem amtierenden Pro Club-Weltmeister auch noch der umjubelte Europameister werden.

Eine offizielle von EA SPORTS oder der FIFA durchgeführte Europameisterschaft existiert zwar noch nicht - die International Pro Clubs Community (IPCC) nimmt die Sache aber selbst in die Hand. Beim Eurocup wird die beste Pro Clubs-Nationalmannschaft des Kontinents gesucht, 16 Teams treten gegeneinander an.