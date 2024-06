Deutschlands Juniorinnen nach Kampfsieg in der Hauptrunde

Bei der U20-Handball-WM hat Deutschlands Juniorinnen-Nationalmannschaft nach dem klaren 39:18-Auftaktsieg über Serbien auch das zweite Vorrundenspiel für sich entscheiden können. Gegen Spanien gewann die Mannschaft von Christopher Nordmeyer mit 29:27 und trifft am Samstagabend auf das ebenfalls noch verlustpunktfreie Team aus Frankreich.

Übertragungshinweis:

Sämtliche Partien der weiblichen U20-WM werden in Deutschland durch Solidsport im kostenpflichtigen Livestream angeboten. Der Turnierpass kostet 39,99 Euro, Einzelspiele 5,99 Euro.

Die DHB-Auswahl setzte wie schon im Auftaktspiel zu Beginn auf das Lotta Röpcke, Nieke Kühne und Lara Däuble sowie die Außen Alina Gaubatz und Sabrina Tröster, am Kreis begann Ida Petzold. Im Kasten begann Marie Weiss. Vor genau einer Woche trafen beide Mannschaften im Vier-Nationen-Turnier in Portugal aufeinander, damals setzte sich Spanien mit 33:30 gegen Deutschland durch.

Die Anfangsphase sollte der gut aufgelegten spanischen Keeperin Aida Fernandez del Rio gehören, sie konnte gleich drei Paraden verzeichnen. Dennoch gelang der Leipzigerin Alina Gaubatz die 1:0-Führung. Nach dem 1:1-Ausgleich konnte die DHB-Auswahl durch Treffer von erneut Alina Gaubatz und Lotta Röpcke auf 3:1 erhöhen. Doch wer dachte, dass die Nordmeyer-Truppe nun auf und davon ziehen würde, täuschte sich. Durch einen 3:0-Lauf ging die spanische Mannschaft mit 4:3 in Führung.

Spanien zunächst in der Vorlage

In Halbzeit eins bekamen die Zuschauer ein spannendes Vorrundenspiel der Gruppe F zu sehen. Das spanische Team konnte lag bis zum 12:11 in Führung. Doch dann drehte die Mannschaft von Christopher Nordmeyer die Begegnung wieder zu ihren Gunsten. Julika Birnkammer glich zum 12:12 aus, wenig später erzielte Ariane Pfundstein den Treffer zum 13:12

99 Sekunden vor der Halbzeitpause konnte sich die DHB-Auswahl erstmals nach dem 3:1 wieder mit zwei Treffern absetzen. Ariane Pfundstein traf zum 16:14. Die Spanierin Lyndie Tchaptchet Defo verkürzte erneut auf einen Treffer. Im Gegenzug erzielte Lisa Fuchs das 17:15. Acht Sekunden vor der Pause verwandelte Spaniens Nummer 8, Eider Poles Olucha, einen weiteren Siebenmeter gegen die deutsche Keeperin Marie Weiss. Somit ging es beim Spielstand von 17:16 für die DHB-Auswahl in die Pause.

Deutschland verpasst es sich abzusetzen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte das Team aus Spanien die Chance zum Ausgleich nicht nutzen, Nieke Kühne dagegen konnte auf 18:16 verkürzen. Die deutsche Auswahl nutzte das Überzahlspiel nicht aus, vergab die Chance, sich erstmals auf drei Treffer abzusetzen, so dass Spanien auf 17:18 verkürzen konnte. Dem deutschen Team gelang es nicht, sich klarer abzusetzen.

In der 42. Minute rächten sich die individuellen Fehler und die vergebenen Chancen für das deutsche Team: Neben einer Zeitstrafe gegen Ida Petzold verhängte man auch einen Siebenmeter, den Eider Poles Olucha zum 23:23-Unentschieden verwandelte. Das deutsche Team konnte immer wieder einen Treffer vorlegen, die Spanierinnen glichen aus.

Nach einem Traumtor von Lara Däuble zum 26:25 konnte die DHB-Auswahl den Ball in der Deckung gewinnen, Alina Gaubatz verwandelte zehn Minuten vor dem Schlusspfiff einen Tempogegenstoß sicher zum 27:25, Deutschland verschaffte sich etwas Luft in der Schlussphase.

Spanien kämpft bis zum Schluss mit offener Deckung

Doch Spanien konnte erneut auf 26:27 verkürzen. Beiden Teams unterliefen immer und immer wieder technische Fehler und ließen beste Chancen liegen. Beiden Mannschaften war anzumerken, dass sie diese Begegnung unbedingt für sich entscheiden wollten. Drei Minuten vor dem Spielende gelang Spanien der 27:27-Ausgleich durch Maria Carrillo Ruiz-Huidobro.

Lara Däuble verwandelte im Gegenzug der Treffer zum 28:27 durch einen verwandelten Siebenmeter. Marie Weiss, die sich im zweiten Durchgang steigern konnte, wehrte eine Chance der Spanierinnen ab. Doch die Chance den Sieg unter Dach und Fach zu bringen, vergab man einmal mehr. So bekam Spanien noch einmal eine Chance, den Ausgleich zu erzielen, doch in der Deckung konnte man den Ball abfangen. Christopher Nordmeyer nahm 22 Sekunden vor der Schlusssirene eine weitere Auszeit. Im letzten Angriff spielte man Ariane Pfundstein frei, die Kreisläuferin verwandelte zum 29:27-Siegtreffer.

Zur besten Spielerin der Partie wurde die spanische Nummer 8, Eider Poles Olucha, nach ihren 9 Toren gewählt und ausgezeichnet. Erfolgreichste Torschützin waren Nieke Kühne und Lara Däuble mit jeweils fünf Treffern.

Bereits am Samstag geht es für die Mannschaft von Christopher Nordmeyer weiter. Um 20.15 Uhr trifft man auf das ebenfalls noch verlustpunktfreie Team aus Frankreich, die Punkte werden in der zweiten Turnierphase mitgenommen. Auch diese beiden Teams hatten sich in der vergangenen Woche in Portugal getroffen, die DHB-Juniorinnen siegten mit 37:29.

Deutschland - Spanien 29:27 (17:16)

Deutschland: Weiss (9 Paraden), Lorisch; Fuchs (2), Watzl, Probst, Kühne (5/1), Ehlert, Bianco (1), Däuble (5/2), Röpcke (1), Ruwe (1), Tröster (2), Pfundstein (4), Gaubatz (4), Birnkammer (1), Petzold (3)

Spanien: Fernandez del Rio (9 Paraden), Mera Amoedo (1 Parade); Tchaptchet Defo (3), Arroyo Pimienta (3/1), Rubio Wittich, Orbananos Manterola (1), Poles Olucha (9/7), Tort Net, Laguna Aranda (1), Sarrionandia-Ibarra Lezea (1), Martin-Buro Sanchez (1), Carrillo Ruiz-Huidobro (1), Manterola Leunda, Somaza Bosch (5), Tapia Isarch, Agullo Pelegrin (2)

Zuschauer: 150

Schiedsrichter: Heidy Elsaied / Yasmina Elsaied (EGY)

Siebenmeter: 3/4 ; 8/9

Strafminuten: 4/6