Deutschlands Junioren mit knappem Sieg über Schweiz

Zwei Tage nach dem 28:28 (12:12) im "Hinspiel" in Großbottwar gewann die deutsche U20-Nationalmannschaft das "Rückspiel" gegen die Schweiz in Schaffhausen mit 34:32.

Mit sieben Treffern war Jan Schmidt bester Werfer der DHB-Auswahl, die kurz vor der EM im Juli nochmals in der Schweiz bei der Airport-Trophy antreten wird.

Martin Heuberger war größtenteils zufrieden, hätte sich aber noch eine bessere Ausbeute im Angriff gewünscht: "In der ersten Halbzeit haben wir sehr konzentriert begonnen mit einer veränderten Aufstellung im Vergleich zu Donnerstag. Wir haben mit Geduld im Angriff gespielt, aber nach dem 10:6 kam nach einigen Wechseln ein Bruch im Spiel", bilanzierte der Bundestrainer.

"Wir haben viele Angriffe zu früh abgeschlossen, das 16:17 zur Pause war unnötig. Aber danach haben wir uns wieder gesteigert, aber auch klare Möglichkeiten liegengelassen. Wir haben aber um jeden Ball gekämpft und Torwart Julian Buchele hat uns den Sieg ebenfalls gesichert", so Heuberger weiter.

Schweiz führt zwischenzeitlich mit drei Toren

Nach ausgeglichenem Beginn setzte sich die deutsche Mannschaft dank der Paraden von Torwart Frederik Höler auf 8:4 (11.) und 10:6 ab. Danach leistete sich die DHB-Auswahl aber zu viele technische Fehler und Fehlwürfe, so dass die Gastgeber beim 10:10 wieder ausgleichen konnten.

Ein Doppelschlag von David More sowie ein Treffer von Tim Gömmel sorgten für die erneute Drei-Tore-Führung. Dennoch ging die Schweiz, vor allem dank einiger Überzahltreffer sowie einem 4:0-Lauf, mit einer 17:16-Führung in die Kabine. Angetrieben von einem starken Gino Steenaerts bauten die Eidgenossen die Führung sogar auf 21:18 (38.) aus.

Siebter Feldspieler zahlt sich aus

Mit einem zusätzlichen Feldspieler ging Heuberger dann auf Risiko, und der Schachzug machte sich bezahlt: innerhalb von vier Minuten war der Spielstand wieder ausgeglichen - und die Partie wieder völlig offen, auch wenn die Schweizer phasenweise erneut mit drei Toren Differenz vorne lagen.

Mit einem 26:26 ging es in die letzten zehn Spielminuten. Und nach einer Auszeit von Martin Heuberger beim Stand von 29:29 lief es wie am Schnürchen für die deutschen Junioren: Torwart Julian Buchele wehrte zwei wichtige Würfe ab, und mit drei Toren in Folge setzte sich die deutsche Mannschaft auf 33:30 ab.

Die Schweizer gaben sich aber nicht auf, verkürzten erneut auf 32:33 - und hatten 20 Sekunden vor Schluss nach einem deutschen Zeitspiel sogar die Chance auf den Ausgleich. Fritz Haake fing aber einen langen Pass ab, leitete so den letzten Angriff des Spiels ein, den Jan Schmidt zum 34:32 verwandelte. Mit sieben Treffern war Schmidt auch bester Werfer der deutschen Mannschaft vor Leif Haack (6).

Ausblick in Richtung Europameisterschaft

Die U20 trifft bei der EM in Slowenien (10. bis zum 21. Juli) in Vorrundengruppe B auf Portugal, Serbien und Griechenland. Nach dem einwöchigen Lehrgang in Ruit und den zwei Tests gegen die Schweiz zieht Heuberger ein positives Fazit: "Ich hatte sehr gute Trainingseindrücke, es war nur schade, dass wir die nicht konstant in den Spielen gezeigt haben."

"Wir haben noch Luft nach oben und noch zu viele einfache Fehler gemacht. Das müssen wir abstellen, wenn wir bei der EM um Medaillen spielen wollen. Insgesamt haben die Jungs sehr konzentriert gearbeitet, jetzt müssen wir noch mehr Konstanz reinbekommen", sagte der Bundestrainer. Der nächste Lehrgang mit zwei Länderspielen gegen Ungarn ist im Mai, dann folgt als letzter Härtetest das Turnier im schweizerischen Kloten.

Schweiz - Deutschland 32:34 (17:16)

Deutschland: Buchele, Höler; Móré (2), Gömmel (3/2), Faust (5/2), Greilich (2), Battermann, Haack (6), Haake, Anselm (2), Newel (1), Preußner (2), Budde (3), Pabst (1), Hertzfeld, Schmidt (7)



beste Werfer Schweiz: Luca Sigrist (9), Gino Steenaerts (7)