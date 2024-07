Deutschlands Junionen zeigen Comeback-Qualitäten

Die deutschen Junioren beendeten die Airport Trophy in Kloten nach einem 26:24 gegen die Gastgeber auf Rang zwei

Zwei Siege, eine Niederlage und am Ende Rang zwei: das ist die Bilanz der deutschen U20 bei der Airport Trophy im schweizerischen Kloten. Nach dem 30:35 gegen Spanien am Freitag und dem 32:28 gegen Frankreich am Samstag setzte sich das Team von Bundestrainer Martin Heuberger am Sonntag knapp mit 26:24 (14:15) gegen die Gastgeber durch.

Dem Kieler Jarnes Faust gelang acht Sekunden vor dem Ende der entscheidende letzte Treffer, nachdem sein Team lange Zeit gebraucht hatte, um in die Partie zu finden. Mit fünf Treffern war Faust auch bester Werfer seines Teams, das hinter den verlustpunktfreien Spaniern das Turnier auf Rang zwei vor Frankreich und der Schweiz beendete.

Frühe Auszeit von Heuberger

"Kompliment an die Mannschaft, wie sie sich zurückgekämpft hat nach den Startschwierigkeiten", sagte Heuberger, denn seine Mannschaft hatte den Auftakt komplett verschlafen: Nach nur 3:35 Minuten nahm Heuberger seine erste Auszeit, da lag sein Team mit 1:5 zurück. Bis zum 2:7 wurde es nicht besser, immer wieder scheiterten die DHB-Werfer am Schweizer Torwart Matthieu Seravalli,

der alleine in der ersten Hälfte zwölf Würfe pariert hatte. "Zudem waren wir in der Abwehr nicht präsent, haben ohne Körperkontakt gespielt, den Gegner reihenweise zu leichten Chancen eingeladen und das Schweizer Tempospiel nicht in den Griff bekommen", meinte der Bundestrainer.

Mit zunehmender Spieldauer und der Umstellung auf die 5:1-Abwehr wurde die DHB-Auswahl dann sicherer, erzielte einige einfache Tore. Beim 11:12 in der 23. Minute war der Ausgleich fast geschafft, aber bis zum Seitenwechsel folgten weitere vergebene Großchancen. So ging man mit einem 14:15 in die Kabinen. In den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber die Partie wieder unter Kontrolle, setzten sich auf 21:18 ab.

Schweiz mit neun torlosen Minuten

Dann aber gelang die Wende: Obwohl Deutschland zwei Siebenmeter verwarf, glich das Heuberger-Team beim 21:21 aus, ging beim 22:21 erstmals in Führung - während die Schweizer neun Minuten lang kein Tor erzielten. Mit einem Doppelschlag von Fritz Haake und Torsten Anselm setzte sich die DHB-Auswahl auf 25:23 ab, dann scheiterte Tim Gömmel drei Minuten vor dem Ende erneut von der Siebenmeterlinie und vergab die mögliche Vorentscheidung.

80 Sekunden vor dem Abpfiff nahm Heuberger seine letzte Auszeit. Aber statt eines eigenen Treffers leistete sich die DHB-Auswahl einen Fehler, kassierte das 24:25 - und musste noch 40 Sekunden zittern, ehe Faust den Sieg eintütete. "Wir haben auch dank des 7:6 in der Schlussphase gewonnen. Es war gut, dass wir das mit Blick auf die EM nochmal durchtesten konnten", sagte Heuberger, der Anton Preußner nach dessen leichter Sprunggelenkverletzung schonte. "Wir wollten kein Risiko eingehen, nachdem er gegen Frankreich umgeknickt war", sagte der Bundestrainer.

Heuberger mit positivem Fazit

Heubergers Gesamtfazit inklusive des vorangegangenen Lehrgangs im badischen Steinbach fällt positiv aus: "Wir haben verschiedene Abwehrsysteme und Angriffsvarianten getestet, Insgesamt hat uns diese Woche wieder etwas weiter nach vorne gebracht, denn wir haben taktisch einiges erarbeitet und unter Wettkampfdruck gegen starke Gegner diese Sachen probieren können."

Nun steht für die U20 ab Donnerstag in Landshut der finale EM-Vorbereitungslehrgang an, eingebettet ist der letzte Test am Samstag, 6. Juli (15.30 im Sportzentrum West) gegen den EM-Teilnehmer Italien. "Die Spieler haben zwar drei Tage frei, aber auch einen Trainingsplan für Lauf und Kraft mitbekommen", sagt Heuberger. Bei der EM in Slowenien (10. bis zum 21. Juli) trifft die deutsche Mannschaft in Gruppe B auf Portugal, Serbien und Griechenland. Nur der Sieger zieht sicher in die Hauptrunde ein.

Schweiz - Deutschland 24:26 (15:14)

Deutschland: Julian Buchele (Frisch Auf Göppingen), Frederik Höler (Füchse Berlin); David Móré (Rhein-Neckar Löwen), Jarnes Faust (THW Kiel/5/2), Elias Newel (HC Oppenweiler/Backnang/2), Marvin Siemer (Füchse Berlin/2/1), Torsten Anselm (SG Pforzheim/Eutingen/4), Fritz Haake (SC Magdeburg/2), Tim Gömmel (HC Erlangen/3), Henri Pabst (THW Kiel/2), Magnus Grupe (Rhein-Neckar Löwen/1), Nicholas Schley (Füchse Berlin), Jan Schmidt (TSV Bayer Dormagen/3), Leif Haack (HSG Ostsee), Connar Battermann (TBV Lemgo/2), Florian Scheerer (ASV Hamm Westfalen/)



bester Werfer Schweiz: Valentin Wolfisberg (8)



Siebenmeter: 2/3 ; 4/7

Strafminuten: 8/2